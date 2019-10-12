فيديو| فعل فاضح أمام الالاف بـ”موسم الرياض” .. فتاة سعودية تحتضن عضو بفرقة BTS الكورية!

نشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا أظهر فتاة قالوا إنها سعودية تقوم بفعل غير لائق لأحد اعضاء فرقة “البوب” الكورية BTS بعد احتضانه، خلال حفل بالعاصمة الرياض الجمعة.

وكانت مقطع فيديو آخر وثّق لحظة وصول الفرقة مطار الملك خالد بالرياض، وسط صراخ عدد من السعوديات اللاتي كن في انتظار الفرقة، ما أثارَ جدلا بسبب الطريقة التي صرخت بها الحاضرات.

وأحيت فرقة bts حفلا، الجمعة، على أرض استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن فعاليات “موسم الرياض” التي تقوم عليها هيئة الترفيه السعودية التي يرأسها تركي آل الشيخ.