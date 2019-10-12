"تحول كل شيء قديم إلى تحفة فنية".. "ريهام" تنشر قيم الجمال من خلال الرسم

رفعت شعار "إذا استعصى عليك الواقع فجمله"، من خلال تحويل كل شىء قديم إلى تحف فنية، سواء كانت جدرانًا أو اكسسوارات أو كتبًا أو حقائب، أشكال تعبيرية ووجوه وألوان تجمّل حياة الناس وتدفعهم إلى التفاؤل ومواجهة صعوبات الحياة"، كلمات "ريهام"، 32 عاماً، خريجة كلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية.

تقطن "ريهام" في مدينة دمنهور، والمدرسة التي تعمل بها تقع في قرية نائية يستغرق الوصول إليها أكثر من ساعة، وخلال تلك الرحلة اليومية، كانت ترى جدراناً مهدّمة وقطعاً فنية ملقاة فى القمامة، لأنها أصبحت قديمة: "مع غلاء الأسعار، يستصعب الناس البحث عن الجمال، ويكتفون بما لديهم، وأنا اخترت العكس، بدأت بتلوين ورسم جدران المدرسة التى أعمل بها، ثم انطلقت إلى تلوين ورسم بعض الجدران فى المنطقة التى أعيش بها".

بحكم خبرتها، تقدم مساعدتها الفنية مجاناً لأى شخص يريد تجديد تفاصيل محيطه، سواء كانت مستلزمات واكسسوارات منزلية، أو ديكورات محلات أو مقاهى، أو حتى شباباً صغاراً يريدون رسم الحوائط والجدران بفن الجرافيتي: "أحياناً كنت أتوقف تماماً عن العمل، وأرفض النزول من المنزل، بسبب المضايقات التي أتعرّض لها، كان الشباب يتجمّعون ويطلقون النكات، وهو ما يجعلني أفقد الثقة في نفسي، وفي جدوى ما أفعله، ويجعل عائلتي في بعض الأحيان تتخوّف من طبيعة عملي التطوعي، وكل ما أتمناه أن تحظى النساء العاملات في مجال الفن بالتقدير".