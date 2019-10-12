ببدلة وفستان.. محمد صلاح بصحبة شيرين رضا

شاركت الفنانة، شيرين رضا، متابعيها بصورة جديدة، تجمعها باللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، وليفربول، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت الصورة الفنانة، بفستان "كب" دون أكمام، منفوش قليلًا، يغلب عليه اللون الأزرق، مع شعر ويفي قصير.

بينما تألق اللاعب، ببدلة سوداء كلاسيكية، مع رابطة عنق لنفس اللون.

وعلقت الفنانة، على الصورة: "من دواعي سروري لقاء الملك المصري، محمد صلاح".

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محمد صلاح يثير الجدل بصورته مع عارضة أزياء برازيلية

ثارت صورة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول، مع العارضة البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، على غلاف مجلة "GQ" العالمية، مساء أمس حالة من الجدل، بعدما نشر الفرعون المصري، الصور على كل صفحاته بوسائل التواصل الإجتماعي.

الأمر الذي تفاعل معه العديد من المتابعين، متسائلين عن رد فعل زوجة "صلاح" عقب رؤيتها لتلك الصور، ببعض "الكوميكسات الساخرة".

صلاح يحصد جائزة رجل العام

وحصد الجناح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول جائزة رجل العام من نسخة الشرق الأوسط لمجلة "GQ"، مساء يوم الأثنين الماضي.

وأشارت المجلة العالمية في نسختها العربية الخاصة بالشرق الأوسط عبر موقعها الرسمي إلى أنه في كل مرة يخطو فيها الملعب، يوازن محمد صلاح بين توقعات وآمال بلده، وواحد من أندية كرة القدم الأكثر شهرة في العالم "ليفربول"، فهو لا يحمل على عاتقه آمال جماهير بلاده فقط، بل يحمل أيضًا آمال وأحلام جماهير ليفربول في كل مباراة يخوضها مع الفريق.

وواصلت المجلة الشهيرة حديثها مؤكدة أن "هذا النوع من الضغوط الذي يمكن أن يكسر رجلًا.. لكن هذا ما نعرفه كثيرًا عن صلاح، إنه لن يتوقف عن مواصلة تحقيق حلمه، لهذا السبب هو رجل العام لدينا".