مريم أيوب تتألق بفستان أبيض طويل في أحدث جلسة تصوير لها

تألقت نجمة الفن والإعلام مريم أيوب في أحدث جلسة تصوير بفستان أبيض طويل اتسم بالبساطة في التصميم ونقشات الورد الخفيفة، جذب انظار الجميع من عشاقها ومحبيها على مواقع السوشيال ميديا، والفستان من تصميم ريهام سيد.

وتميَّزت اطلالتها بتسريحة شعر اتسمت بالتصفيف فقط، بتوقيع مصفف الشعر ريمون حبيب، مع مكياج جذاب ارتكز على الألوان التي تتناسب مع بشرتها الجذابة وتألقها المتواضع من لمسات "الميك أب آرتست"، سالي عز.

وتهافت "الفانز" بالتهاني والتبريكات لها فور أن نشرت أول صورة لها بالفستان الأبيض الذي أظهر مفاتن جمالها الطبيعي وأبهرت الجميع بعفويتها، معتقدين أنها مقبلة على حياة جديدة، خصوصا بعد أن اعلنت مرارًا أنها تمر بأزمة في حياتها الخاصة.

مريم أطلَّت في بث مباشر عبر حسابها على "انستغرام" لتوكد للجميع أنها كانت جلسة تصوير فقط على طريق "السويس - العين السخنة" لإحدى المجموعات العاملة في مجال الصحة والجمال، بعدسة المبدع محمود بندق.

وحرصت خلالها اطلالتها عبر "انستغرام" على توعية البنات والسيدات بضرورة اجراء الفحص السنوي للوقاية من سرطان الثدي التي بات شائعًا في العالم مؤخرًا، مشيرة إلى أن شهر أكتوبر الوردي خصصته منظمة الصحة العالمية لإجراء الفحوصات اللازمة للوقاية من سرطان الثدي في المراكز المتخصصة لذلك.

Advertisements

وتقدم مريم برنامج "كوني جميلة" على قناة الصحة والجمال يوم السبت من كل أسبوع، تستضيف خلالها خبراء في الصحة والجمال، يوضحون خلال الحلقات الارشادات اللازمة للفتاة والمرأة من أجل الحفاظ على صحتهم وجمالهم.

وأعلنت مؤخرًا أنها انتهت من تسجيل اغنية رومانسية طربية دون أن تتطرق إلى التفاصيل، واكتفت بأنها ستطرحها بداية موسم الصيف المقبل، فيما تستعد حاليًا لاختيار عدد من الأغنيات التي تتناسب مع موسم الشتاء التي بات على الأبواب.

قد يهمك ايضاً:

أنباء عن زواج قريب لـ"كايلي جينر" بعد استقبالها لـ"فستان أبيض"

بفستان أبيض يكشف عن ساقيها سلمى أبو ضيف تثير الجدل بصورة في روما