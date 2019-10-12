طفل بنصف جمجمة يفاجئ الأطباء ويتحدى قوانين الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

خلال فترة الحمل حذر الأطباء ماريا من أن طفلها يعاني تشوهاً في الدماغ، ونصحوها بإجهاضه، إلا أن الأم قررت أن تمنح طفلها لوكاس فرصة في الحياة.

وبحسب موقع جريدة البيان، ولد الطفل لوكاس في غارفيلد في نيوجيرسي الأمريكية في الأسبوع الـ 35 وبجمجمة غير مكتملة، حيث يكسو الجلد أحد طرفي دماغه في حالة طبية نادرة. وتوقع الأطباء أن يتوفى الطفل بعد ساعات من ولادته.

وخضع الطفل لعملية جراحية لاستخراج السوائل والأجزاء المتضررة من الدماغ. كما سيخضع لعملية أخرى عند إكماله عامه الأول، لتركيب قالب لإكمال جمجمته، لحماية الدماغ المكسو بالجلد فقط.