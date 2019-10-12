محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: السكري من النوع الأول أي السكري الذي يصيب الأطفال قد لا يكون وراثي في العائلة، ويحدث نتيجة وجود مشكلة في خلايا بيتا المنتجة للأنسولين وبالتالي يعاني الطفل من عدم وجود إنسولين نهائي في الجسم، وتكمن الخطورة في مرور الوقت وعدم الاكتشاف، إلا أنه هناك بعض العلامات التي ترشد الآباء أن طفلهم قد يعاني من داء السكري. للمزيد عن أعراض قد تعني إصابة طفلك بالسكري.. اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5 أعراض قد تعني إصابة طفلك بالسكري (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.