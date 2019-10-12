فيديو| “ولا أروع” .. هكذا تم استقبال منتخب سلطنة عمان فور وصوله الدوحة لملاقاة “العنابي”

بالورود، استُقبلت بعثة منتخب سلطنة عمان فور وصولها العاصمة القطرية الدوحة لملاقاة شقيقه القطري يوم الثلاثاء المقبل، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، و كأس آسيا الصين 2023.

وكان المنتخب العماني سحق نظيره الأفغانيّ بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

سجل أهداف الاحمر العماني عبدالعزيز حميد المقبالي في الدقيقتي 27/38 ومحسن الغساني في الدقيقة 61.

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بينما حقق منتخب قطر، فوزًا ثمينًا على نظيره بنجلاديش بنتيجة (2-0)، باستاد دكا في العاصمة البنجالية.

وأحرز يوسف عبد الرزاق وكريم بوضياف هدفي المنتخب القطري في الدقيقتين (27 و90+2) من المباراة التي جاءت متوسطة المستوى.