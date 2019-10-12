مهنياً: تساعدك التاثيرات الفلكية وتدعم خطواتك من اجل مشروع يبصر النور قريبا فتنتقل إلى موقع أفضل بكثير من الأشهر الماضية مع حلول هذا الشهر، فتسوّي بعض المشاكل في العمل أو تغيّر اتجاهاتك كليا، بعد فترة من مرواحة المكان. يكون الخبر الأفضل الآن هو خروج المريخ من مواقع معاكس لك من العذراء لينضم الى الشمس عطارد والزهرة في الميزان ، فتشعر أنّك تولّد من جديد وأنّ الحيوية تزداد، بحيث تنظر إلى الأمور من جهة أخرى. يناسب هذا الشهر لترك المشاكل جانباً وخوض مجالات متنوّعة. تطرح الأفكار وتبلور بعض المشاريع وتحقّق أهدافاً كثيرة وتقوم بتنقّلات عديدة وناجحة. يعزّز الفلك قدرة الخلق والإبداع لديك ويولّد الشغف. تعالج مشكلة ماليّة وتعاود السيطرة على الأوضاع، فتطرأ ظروف تساعدك على إنجاز ما عليك، وعلى الإقتراب أكثر من أهدافك. قد تتعرّف إلى مَن يثير في نفسك حماسة شديدة ومَن يدعم خطواتك. تهتمّ بشأن ماديّ، بإرث أو بمنحة أو بمكافأة أو بقرض تعوّل عليه الكثير. تسترجع الثقة بالنفس والصحة والابتسامة في الاسبوع الاخير مع انتقال الشمس لتنضم الى الكواكب مجتمعة في العقرب المائي الصديق وتستعجل الخطى من أجل إنهاء بعض الملفات العالقة. تدفع بالأمور إلى الأفضل وتخطّط مع أحدهم لمشاريع مشتركة. تتلقى عروضاً جميلة وتجني الأرباح وتتعزز المعنويات وتستعيد القدرة والسيطرة من جديد وتظهر حكمة ونضجًا في التعامل مع المعطيات اليومية انها نهاة شهر ناجح تكثر خلاله الاجتماعات واللقاءات الايجابية تكسب توجهاتك صدى مهمًا جدًا حيث يتوقف الكثيرون لمراقبتك والتصفيق لك.

عاطفياً: في الشأن الشخصي يَعدك الزهرة بالأفراح في الحبّ، كما في الصدقات واللقاءات العائلية. تتالق وتنتصر هذا الشهر تحت تاثير كوكب الزهرة من برجك الذي يتحدث عن انسجام مع الشريك ولايجاد تسوية لمشكلة شخصية عواطفك جياشة ومشاعرك نبيلة وأنت بالفعل تستحق جرعات كبيرة من الحب والاهتمام.ومن المحتمل ان تطل على لقاء رومنسي عذب لتمارس سحرك في كل المجالات وتستقطب المعجبين والمعجبات إذا كنت عازباً فقد تعرف لقاءً استثنائياً ينهي عزوبيتك. وتقع الفترة الأفضل تقع ابداء من تاريخ 8 مع انتقال الزهرة الى برج العقرب الصدق ، حيث تلتقي بحبيب يتماشى مع متطلّباتك أو تخرج للقاء الناس مع أحد الشركاء وتسوّي بعض المشاكل العائلية التي آلمتك، وتخرج للإحتفال وتلبية الدعوات وتبدو سعيداً في محيطك. وإلى مَن لا يريد الإرتباط والإلتزام فإنّ مغامرة عابرة تلوّن حياتهم قليلاً إذاً استغنم الفرص في النصف الثاني من الشهر ، حتّى تصوّب الأمور وتضمن نجاح علاقاتك.

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