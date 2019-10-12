مهنياً: تتقدّم بخطى ثابتة نحو أوضاع أكثر إزدهاراً ورونقاً، وتباشر بدورة فلكية بناءة وواعدة وتواظب على اعمالك بثقة بالنفس كلية فتتغلب على هواجسك وتسير في الخط السليم فتصل الى تغييرات مهمة واساسية في حياتك المهنية والاجتماعية والشخصية متمتّعاً بأعصاب متينة وحيوية ونشاط نادرين. تُقبل على الدنيا واثقاً وتعمل جاهداً من أجل قطف الثمار في الوقت الملائم. إنّه شهر ممتاز إذا قمت خلاله بتخطيط وبرمجة لأعمالك، أو بإطلاق مشروع أو فكرة أو عمل جديد، أو بالتفاوض على عقد أو مسار مختلف. كلّ مسعى أو بحث أو تنقّل يؤدّي إلى نتائج إستثنائية، خاصّة ابتداءً من تاريخ 8، عندما ينضم عطارد إلى الشمس في برج الميزان ويسهّل أمامك الخطوات. إذا تعثّر مشروع لك في السابق، فتزول الآن العوائق من طريقه، وإذا تأخّر موعد فإنّه يُعقَد الآن. أمّا إذا كنت بانتظار ردّ أو جواب أو موافقة فتحصل عليها، خصوصاً إذا كنت تتعاطى مع بعض السلطات أو الحكومات أو الشركات الأجنبية. قد تتلقّى في هذا الشهر أيضاً مكافأة أو تقديراً كبيراً من الذين تتعامل معهم. تبلور فكرة وتستقطب المؤيّدين إليك. لكن يتبدل المشهد الفلكي في الاسبوع الاخير مع انتقال الشمس الى العقرب اي الى مواجهة برجك وقد يسبب لك ذبذبات متناقضة تجعلك تحتار أحياناً او تطرح على نفسك أسئلة حول كيفية التصرف والمواجهة. من الضروري تجنب المجازفات هذا الشهر قد الإمكان لان الحظ لن يدعمك كلياً. فلا تستخف بواجباتك ولا تظنّ أن الساحة خالية من الأعداء أو المعاكسات.

عاطفياً: تبدو الفترة الواقعة بين أوّل الشهر وتاريخ 7 هي الأحلى، حيث تحقّق بعض الأمنيات وتقترب من بعض الأهداف الشخصية التي لطالما حلمت بها. قد تلتقي بمَن نال إعجابك جدّاً، أو تعبّر عن ذاتك بطريقة صريحة وعميقة، وتتلّقى أخباراً جيّدة تتعلّق بأحد الأبناء أو الأشقاء. ابتداءً من تاريخ 8 تتعقّد الأمور أكثر، مع انتقال الزهرة الى معاكسة برجك من العقرب فتنزوي أنت أو تنعزل قليلاً أو ترى في الآخر أخطاء كثيرة لم تلفت نظرك سابقاً. تحاول ربما الدخول في علاقات شخصية قد تبوء بالفشل، أو أنّك لا تجد ضالتك في مَن تلتقيه خلال هذا الشهر، ولو تعرّفت إلى وجوه كثيرة، أو تعيش حنيناً وترفض أن يملأ قلبك غير الذي كنت تحبّه، كأنّك تحفظ له المكان ولو تجاهلك أو تخلّى عنك. إلاّ أنّ بعض مواليد الدلو يدخلون القفص الذهبي في هذا الشهر أو يفرحون بولادة في عائلتهم. قد لا تكون الأسفار فكرة جيّدة الآن وكذلك التنقّلات البعيدة. أرجو أن تكون قد فهمت أجواء شهر أكتوبر وأن تتعامل معها بحكمة.

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