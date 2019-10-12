ضبط متسول في الحرام المكي بحوزته 31 ألف ريال

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
نجح عنصر من القوة الخاصة للمسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة، من إلقاء القبض على متسول داخل مسجد الحرم المكي، وكان بحوزته 31 ألف ريال أي ما يعادل “أكثر من 8 آلاف دولار” تسولها من زوار بيت الله الحرام.
ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” فقد أشاد مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد بدر بن سعود بن محمد، بوكيل الرقيب علي بن عائض الشهراني، من منتسبي قوة أمن الحرم، والذي تمكن من ضبط المتسول.
”التسول” في المملكة العربية السعودية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، علما بأن معظم من يمارسون هذه العادات مجهولو الهوية ومن المخالفين لنظامي الإقامة والعمل.
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