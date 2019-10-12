"خلي صوتك مسموع".. "دّوي" مبادرة لدعم مهارات الفتيات

قال الدكتور خالد درويش مستشار المجلس القومي للأمومة والطفولة، ومستشار يونيسيف بمصر، إن تولي الفتاة "مريم" من ذوي القدرات الخاصة لمنصب الأمين العام للمجلس بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، كان لافتة جميلة جدًا من الدكتورة عزة عشماوي أمين عام المجلس.

وأضاف درويش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين حسام الدين حسين وسمر نعيم، ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن ما حدث هو تقليد متبع في منظمات كثيرة دولية وحكومية، وما جعله مميزا في تجربة المجلس هو أن مريم طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان بمثابة رسالة بأن أصحاب الهمم لهم دور كبير في المجتمع.

وأكد درويش على أن هناك مبادرة بقيادة المجلس القومي للأمومة والطفولة، تجري يوميا لتمكين الفتايات باسم "دّوي"، وهذه المبادرة تقوم على أن يكون للبنت صوت مسموع وتدريبهم على القيادة وزيادة مهاراتهم، ومساعدتهم على تحقيق ذواتهن، مؤكدا أن هذه المبادرة للفتيات والشباب ولكن التركيز على الفتيات في هذه المبادرة أكبر.