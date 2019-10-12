مجموعة "فندي" لربيع وصيف 2020 تُطلق أجدد صيحات الموضة العملية

قدّمت دار Fendi في اليوم الثاني من أسبوع الموضة في ميلانو، مجموعتها لربيع وصيف 2020 وسط أجواء مستوحاة من السبعينات، فطغى الطابع العملي على المجموعة، في ديكور يعكس الشمس وألوانها الحارة في فصل الصيف ، وفي حين تجدر الإشارة إلى أنّ أزياء "فندي" الراقية لشتاء 2020 أُطلقت من وسط أنقاض روما القديمة.

تميّزت "فندي" لصيف 2020 بالأسلوب الأنيق رغم القصات العملية، إذ كانت واضحة التقنيات العالية والتصاميم المبتكرة بحرفية ودقّة.

لفتتنا الأقمشة المبطنة أو الـQuilted في السترات والتنانير القصيرة، وأظهرت هذه اللوكات الأسلوب المرح الرائج في صيف 2020 والمرافق مع الفرادة التصاميم الجديدة من نوعها، كما برزت أقمشة الكروشيه، الفرو، وقماشة الورود المطبّعة، في حين أتت الألوان حيادية مثل اللون البني والبيج، وإلى جانب استخدام الدار للفرو فيأزياء صيف 2020، كان للكارديغان المصنوع من الصوف حضور بارز بقصّته الكبيرة الحجم، كما تزيّنت المجموعة بنقشة عصرية جدا، وهي نقشة المربّعات وأتت على الملابس الشفافة التي تعد من الأكثر رواجا في الموسم المقبل.

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وتنوّعت الأحذية في عرض Fendi بين الصنادل والحذاء بالكعب العالي، واللافت كان حضور الجوارب الصوفية العالية الساق، ويبدو أنّ موضة الحقائب الكبيرة والصغيرة المصممة من الفرو والكروشيه تسيطر على إطلالات صيف 2020 حسب نظرة Fendi المستقبلية.

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