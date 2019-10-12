مهنياً: تدخل مرحلة إيجابية جدّاً في هذا الشهر، مع وجود الشمس والمريخ في برج الميزان، إلى قافلة الكواكب التي قررّت أن تزيح عن كاهلك الأعباء الكثيرة. الزهرة وعطارد تشعر بهذا المناخ الإيجابي منذ أوائل الشهر، فتصطلح أوذاعك المهنية وتطلّ على عقد جديد أو على مناخ أكثر عذوبة في كلّ المجالات. حان الوقت لكي تبدأ رحلة موفقة وتقوم بالمساعي الناجحة وبالمفاوضات الهادفة. إنّ وجود عطارد إلى جانب الشمس في برج صديق هو الميزان، يوفّر لك فرصاً مناسبة ومفاجئة، وعرضاً مغرياً جدّاً واتفاقاً ربما على عمل جديد. تنقلب الأجواء هذه المرة لمصلحتك وتباشر بفترة من التعويض والشفاء، وإعادة تنظيم حياتك كما تحبّ وترغب. إنّ وجود الشمس في برج الميزان، يزيد حظوظك ويخفّف من الضغوطات. قد يعود شخص عن قرار أزعجك أو تُعرف مصالحة بعد فترة من الخصام.لكن يتبدل المشهد الفلكي في القسم الاخير من الشهر مع انتقال الشمس الى معاكسة برجك من العقرب فتكون فترة مقلقة ومتشنجة تسبب لك التوتر تكثر متطلبات الآخرين وقد يفرضون عليك وجهات نظرهم وآرائهم فتضطر للتكيف مع ظروف ليست سهلة. لكنك تنجح بفضل الليونة والمهارة التي تتمتع بهما. لا تنقصك الجرأة ولا الشطارة. أنت انيق وماهر في الحوار، سلس في النقاش ولطيف في المواجهة.بادر الى تجنيد كل طاقاتك ومواهبك لعبور الأزمات الطارئة بأقل ضرر وخسارة ممكنة. لا توجه اللوم إلى أحد ولا تتفوه بكلام جارح في فروة غضبك. حاول قدر الإمكان ضبط النفس وتهدئة الاعصاب.

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عاطفياً: ستكون على موعد مع غرام ساحر أو تبني صداقة جديدة، وتحتفل بحدث عائلي سارّ وسط العائلة والمقرّبين. إنّ الجزء الاوّل من الشهر يشجّع على التعارف والخروج للقاء الناس والأصحاب، كما يسمح لك بالاختلاط بوجوه جذابة فتُغدق عليها بالنصائح وبالاهتمام. وسيسمح لك القدر بممارسة هواياتك المفضلة وبلعب دور ناشط في محيطك الاجتماعي والعائلي. قد تأخذ مبادرةً تلاقي صدى هامًّا فتجمع شمل العائلة أو تساهم في عقد مصالحة.لكن ابتداء من تاريخ 8 مع انتقال الزهرة الى العقرب اي الى مواجهة برجك حاول ان تخصص فترة من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة فالجو ضاغط والمسؤولية كبيرة فلا تنشغل عن الحبيب بامور متنوعة كالعمل او الدراسة او حتى الامور اليومية لان الوضع العائلي متوتر وسوف يشهد جدالاً وخلافاً وقد تثير الحساسيات مع الشريك أو تتهمه بالبرودة وعدم التعاطف معك للعازب كن حذرا في التعامل مع الحبيب واوضح كلامك منعا للوقوع ضحية الالتباسات.

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