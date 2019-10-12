مهنياً: اسبوع ممتاز يعطيك حقك ويجعلك ناجحا في العمل وفي حياتك الاجتماعية ويقدم لك مصالحات تسويات اسبوع لطيف يحمل الكثير من الحظوظ تحت تاثير عطارد والزهرة من العقرب الصديق الذي يحمل لك الكثير من الايجابيات بداية السبت والاحد القمر في الحمل في البيت الثاني بيت المال مربع مع الشمس من الميزان يعطيك طاقة كبيرة للانطلاق في تنفيذ بعض الامور ايام تسمح لك بالتقدم ووضع الاولويات والمباشرة باعمالك واستثماراتك لكن انتبه من المصاريف الزائدة ومن بعض الضغوط والمواجهات والاشخاص التي تحبط آمالك تتبدل الظروف مع انتقال القمر الى برج الثور بين الاثنين والاربعاء فتتصرف بروح القادر والمنتصر، بحيث تحيطك الحظوظ بالنجاح والاقبال على الحياة والدعم والتأييد في مشاريع جديدة كذلك قد تعرف فترة مزدهرة على الصعيد الاجتماعي والشخصي فترة مليئة بالمفاجآت والدعوات والمناسبات والأسفار المفاجئة تفتح أمامك مجالات واسعة وفرصاً استثنائية فتتفاعل مع الاخرين بطيبة خاطر وتواجه الظروف بطريقة ذكية ونشيطة وتلفت الانظار بطلتك الجذابة والقدرة على الابداع .الا انك سوف تعاني يومي الخميس والجمعة من القلق وعدم الاستقرار بسبب وجود القمر في مواجهة برجك من الجوزاء الذي يشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الميزان حاول ان تستريح قليلا ايام متعبة متطلبات ومسؤولية العائلة والاولاد خاصة انك انسان حساس من اتعب ايام الاسبوع كبر عقلك وكن ناضجا.

عاطفياً: فتتبدل المشاعر والمواقع والمواقف لمصلحتك وقد تتحول علاقة صداقة الى علاقة اكثر عمقاً ويكون القلب سعيداً وقد تفرح لخبر سار في هذا الاسبوع المناسب لتعزيز الشعبية والصداقات وقد تشهد حياتك العائلية حدثا مفرحا ولادة طفل او خطوبة تخص احد الاصدقاء او علامات اكاديمية ناجحة تخص احد الاولاد للعازب يتحدث كوكب الزهرة من برج العقرب المائي الصديق عن تعارف او لقاء او تطور مفاجىء فالمعنويات مرتفعة جداً وطاقاتك كبيرة توظفها في سبيل التقرب من الحبيب واعادة الامور الى مجراها الطبيعي.

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