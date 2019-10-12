مهنياً: اسبوع مهم جدا مع وجود الشمس والمريخ في الميزان بالاضافة الى مواجهة محتملة من الزهرة وعطارد من العقرب البداية يومي السبت والاحد القمر في برج الحمل في البيت الثالث يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الميزان الصديق اي في موقع مهم يعطيك قوة فكرية طاقات جسدية انطلاقة قوية ما يجعلك تتفاعل مع الاخرين بطريقة خلاقة ومبتكرة ايام ممتازة للتنقل للتواصل للزيارات للسفر للامتحانات الجامعية الاكاديمية للحكي للتواصل اجواء ايجابية وفرص للنجاح وقرارات جيدة ومفيدة على كافة الاصعدة مهنيا وشخصيا ما يجعل جهودك تتكلل بالنجاح سوف تحصل على عدة عروض ومشاريع مهمة لكن سوف تتعقد الظروف مع وصول القمر الى برج الثور المواجه لبرجك بين الاثنين والاربعاء فتتبتعد عن الاضواء وتدخل في صمت بعيدا عن الصخب وتفضل ان تهتم فيامورك الشخصية المنزلية والصحية لكن حاول ان تتفاهم مع الاخرين للوصول الى نتائج انت تريدها فلا تخسر شيئا اذا تابعت الامور بنفسك من معاملات استشفائية او قانونية وغيرها ولا تترك مجالا للتأويلات والاوهام وانتبه لصحتك وسلامتك لكن سوف تنقلب الامور بشكل ممتاز لصالحك مع انتقال القمر الى برج الجوزاء الصديق ليشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الميزان ما يعني الكثير من المحبة والانفراج والحظوظ كل الامور العالقة تتحلحل وسيكون بانتظارك نوع من ارتباطات شفهية ما يجعل ضميرك يرتاح وتكون ابتسامتك من القلب اسبوع جيد جدا مع قليل من المرونة تتحسن الامور العالقة.

عاطفياً: تعاني من بعض الخيبة والتراجع من علاقة جديدة وتعيش اسبوعاً حذراً جداً تحت تاثير كوكب الزهرة من برج العقرب الذي يسبب لك الخلافات والمواقف العدائية،لذلك يتوجب عليك التخفيف من الجو الضاغط لأنك ستحتاج الى الإستقرار التام. للعازب وجود كوكب الحب في مواجهة برجك لا يبشر بتفاهم عاطفي قد تثار مشاكل عائلية شخصية متداخلة فتقع عليك مسؤولية حماية العلاقة من التدهور.

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