اسبوع جيد مليء بالايجابيات لك

مهنياً : اسبوع جيد لا بأس به نوعية الوقت ممتازة اسبوع يعطيك طاقة رائعة وايجابية لكن السبت والاحد سيكون بانتظارك مواجهة من القمر الموجود في برج الحمل والشمس من برج الميزان مربع فلكي بين القمر والشمس ما يعني بعض الخضات وخيبات الامل اضف الى ذلك معاكسة المريخ من الميزان الذي يسبب بالتوتر والفوضى والقلق الظروف تعمل ضدك ويثير بعض الخلافات المهنية ايام متعبة متقلبة ظهور للمسائل العائلية والشخصية ضروري ان تتعامل مع الظروف بطريقة منفتحة وبنضوج وانفتاح كي تمشي الامور بطريقة مرضية كي تتفادى المشاكل لكن سوف يساعدك القدر على اجتياز المحن مع وجود القمر من الثور بين الاثنين والاربعاء انفراجات كلية حظوظ دسمة تختفي الغيوم وتتغير نوعية الوقت وتدخل في اجمل فترة من ناحية الفرص الثمينة فترة ايجابية معزّزة بالحظوظ والانفراجات دعم كلي حاول ان تستفيد وتنهي الاعمال الصعبة والمهمة الاعمال المعقدة والمستحيلة هنالك انفتاح تام باتجاهك لا تتأخر ولا تضيع الوقت الثمين اما اذا اردت القيام بخطوة مناسبة فافعل لان الفترة مؤاتية وتسمح لك بايجاد الحلول والتقدم في مساعيك.تعود من جديد وتغرق في دوامة العمل المتواصل والركض في كل الاتجاهات مطاليب مهنية ايام طويلة اعمال متراكمة حضر نفسك معنويا ونفسيا لا تضيع الوقت في اعمال سخيفة وحافظ على هدوء اعصابك ابتعد عن التوتر لا تتسلط ولا تفرض رأيك.

عاطفياً: تنتظرك انفراجات عديدة مع وجود الزهرة في برج العقرب وستحصل على فرصة مناسبة لتطوير حياتك ولتعزيز المشاعر وتوطيد العلاقة مع الشريك والاولاد للعازب, تمارس جاذبية كبيرة وتسمع كلاما عذباً او بوحاً بالحب او تجد من يهتف له قلبك اسبوع جيد جدا يحمل اليك تشويقاً كبيرا وحماسة ومفاجآت استثنائية.

قد يهمك أيضاً :