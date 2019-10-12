مهنياً: اسبوع جيد مليء بالايجابيات والظروف السهلة والرابحة بداية السبت والاحد مع انتقال القمر الى برج الحمل الصديق ليشكل مربعا مع الشمس من برج الميزان يعطيك ظروف جيدة ظروف نارية دسمة تصلك طاقة ايجابية تحسن تقدم طمأنينة حظوظ فرص مناعة ايام ممتازة واستثنائية من حياتك امامك منعطف جديد تغييرات انقلابات لصالحك في الحياة المهنية والشخصية تتحسن الاوضاع ثم تتصاعد الحظوظ فتحقق الامنيات والرغبات والاحلام سيكون بانتظارك تفوق مكاسب ايام مثمرة ومثالية على مختلف الاصعدة وتكون النجم في محيطك يتابع الحظ طريقه بطريقة جيدة جدا تحت تاثير القمر من برج الثور بين الاثنين والاربعاء ويسمح لك بوضع النقاط على الحروف بدون أي تردّد أو خوف وبما ان الجو العام يبشّر بالتقدم فتزيد شعبيتك وتحصد ميدالية أو ربحاً. لكن سوف تحمل اليك عطلة الاسبوع اوضاعا صعبة وشائكة تحت تاثير القمر من الجوزاء الذي يشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الجوزاء ما يسبب لك تحديات ظروف صعبة كما يسلط الاضواء على نقاط الضعف لذلك حاول ان تحسن نوعية ادائك ولا تتاثر بالامور الخارجية كن واثقا من نفسك انتبه على اشغالك وعلى علاقاتك ان العلاقة الضعيفة من الممكن ان تتاثر سلبا وانتبه من الفوضى والمزاجية تجنّب الافكار السوداء الاجواء بحاجة الى اعادة ترتيب ايام طويلة اعمال لا تنتهي ركز على الاوليات وانتبه الى صحتك وسلامتك.

عاطفياً: وجود كوكب الزهرة في العقرب اي في مواجهة برجك يسبب لك مناخا من الاوهام والتناقضات التي قد تؤثر سلبا على علاقتك الشخصية ويولد لك بعض الشكوك والشعور بالقلق وبلبلة وقد تطرأ أحداث وتغييرات تربكك وتفاجئك فتشعر بصعوبة التواصل. للعازب قد لا تستطيع المجاهرة بعواطفك لسبب من الاسباب او تنقطع اتصالاتك مع الحبيب بدون سبب فتتشاءم وترى الأمور من زاوية سوداء.

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