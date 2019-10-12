أسبوع جيد وواعد تستعيد حماستك فيه

مهنياً: اسبوع جيد وواعد تستعيد حماستك وحسن ادارتك تحت تاثير الكواكب عطارد والزهرة في برجك الشمس فتوفر لك الطاقة اللازمة للعمل والانتاج كي تحصد النتائج في الايام المقبلة من الضروري ان تستفيد من هذه التاثيرات لتكثيف الجهود ان كل ما تحضر له في هذه الفترة يكون مهما جدا للمستقبل ويسهل عليك حياتك المهنية والشخصية والعامة البداية مع انتقال القمر يومي السبت والاحد الى برج الحمل اي الى مربع فلكي مع الشمس من الميزان فتظهر في اجمل طلة واجمل طريقة في التواصل والتعاون مع الاخرين فتكون المعنويات مرتفعة جداً تحصل على دعم ونتائج فعالة ومنتجة لكن عليك ان تخفف الافكار السلبية بين الاثنين والاربعاء مع انتقال القمر الى مواجه برجك من الثور فتظهر مسؤوليات جديدة تعب شخصي ومعنوي تدخل في مرحلة متقلبة وضغوط متنوعة من الظروف امواج وعواصف حضر نفسك احتمال ان تواجه مد وجزر وانتبه من المزاجية وتصرف بموضوعية فترة متطلبة وطارئة كن حذراً حافظ على هدوء اعصابك تتبدل وتتحسن الظروف فتشعر بالارتياح والثقة بالنفس مع انتقال القمر الى برج الجوزاء الصديق يومي الخميس والجمعة الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الميزان فمن الضروري اعادة الامور الى مجراها الطبيعي والى تلطيف الاجواء وتحسينها فالاجواء مناسبة للتقدم من افضل ايام الاسبوع تعطيك طاقة مفيدة تخفف عنك الضغوط وتقدم لك حظوظ بناءة ايام مناسبة للتفاعل مع الاخرين.بشكل عام اسبوع جيد لكن على مواليد العشرية الاولى الحذر من تاثيرات اورانوس الضاغطة.

عاطفياً: ان وجود كوكب الحب الزهرة في برجك يسلط الضؤ على جمال شخصيتك الجذابة لتكون مجمل التاثيرات الفلكية محركة للعواطف ومشجعة على التلاقي والتعارف للعازب اجواء حالمة ورومنسية جدا سوف تحظى بفرص مميزة وصدف سعيدة انها فترة تعارف وتلاقي وانسجام ومصالحة.

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