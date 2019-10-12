تكون سيد الموقف وتقرر مصيرك خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تكون سيد الموقف تقرر مصيرا وتحدد توجها فتتابع مسيرتك في هذا الاسبوع المهم جدا وتبدو مشرقا ومتفائلا قد تفرح لاخبار سارة تحت تأثير الشمس من برجك التي تحمل معها احداث ايجابية متسارعة وفرصا ثمينة لاحراز انتصار لكن سوف يكون في انتظارك يومي السبت والاحد معاكسة من القمر من الحمل الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برجك فتكون الاجواء ضاغطة مزعجة مسؤوليات ثقيلة ومتقلبة تشربك لك حساباتك من اصعب الايام بحاجة الى هدوء والى تنظيم الوقت يام ثقيلة تخالف آرائك وتطلعاتك فطضطر الى ملاحقة اعمالك لمعرفة من يقف ضد مشاريعك تتبدل الظروف وتخف العواصف مع انتقال القمر الى برج الثور بين الاثنين والاربعاء الذي يحمل معه الحظوظ والمكافآت فتستعيد السيطرة على الامور وترد الامور الى مجراها الطبيعي ولتقريب وجهات النظر مع الآخرين كما ستترك أثراً جيداً في الاذهان نظراً لقدراتك الممتازة على التواصل فتسمح لك التاثيرات الايجابية باقتحام مجال جديد وعمل جديد سفر او مشروع مهني سيتحقق تتابع الحظوظ وتدخل عطلة اسبوع مميزة تحت تاثير القمر من برج الجوزاء الصديق يومي الخميس والجمعة الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برجك فتتوضّح امامك الرؤية وترتاح معنويا فترة مهمّة من افضل ايام الاسبوع ، ستعود عليك بمردود جيد معنوي ومادي وثقة عالية بالنفس تسمح لك بمواجهة التحديات بهدوء واعصاب باردة اسبوع جيد جدا هوائي بامتياز.

عاطفياً: وجود الزهرة في العقرب يجلب الحب والانسجام والمصالحة ويعزز فرص التقارب والتناغم مع الشريك والاولاد كما يحمل اليك الوضع العاطفي انعطافات جديدة ولقاءات جيدة وواعدة مع الاهل والاحبة للعازب, قد يهتف القلب فتشهد حياتك العاطفية حدثا مفرحا او قد تتطور صداقة ما الى علاقة حب.

Advertisements

قد يهمك أيضاً :