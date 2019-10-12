تحولات مهمة في حياتك خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم اسبوع يعطيك الطاقة القوة الثقة بالنفس حياتك تتغيير نحو الافضل تحولات مهمة من الضروري ان تاخذ قرارات وصفحات جديدة ومحطات جديدة ومهمة جدا البداية السبت والاحد القمر في الحمل في مربع مع برج الميزان في موقع مساعد لك كي تتفهم الامور من وجهة نظر مختلفة وكي تتواصل مع الاخرين بطريقة لبقة ونفسية افضل فتعوض عن الوقت الضائع وتشعر بقوتك تساعدك الظروف على توسيع دائرة البحث لتقدّم في النهاية عملاً كاملاً ينال الاعجاب يتابع الحظ دورته مع انتقال القمر بين الاثنين والاربعاء الى برج الثور الصديق فتقوى الحظوظ ثلاثة ايام ممتازة ولا اجمل تفتح امامك مجالات جديدة وطاقات جديدة ايام مناسبة ومميزة على كافة الاصعدة هدايا من الحظ فتتشجع على اخذ المبادرة والسير قدماً نحو الافضل لن يقف في دربك ضغط أو واجب بل سوف تتقدّم مع معنويات مرتفعة لتكلّل جهودك بالنجاح وتستفيد من ظروف جيدة تخص وضعك المادي وتزدهر حياتك العملية لكن سوف يتبدل المشهد الفلكي يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الجوزاء يومي الخميس والجمعة اي في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية الذي يشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من برج الميزان فتكون تحت الاضواء وتثقل عليك المسؤوليات وتعتقد ان الجميع يتآمر عليك، لكن بالرغم من كل التقلبات الفلكية سوف تعيش اسبوعا مهما ومنتجاً قوي قلبك.

عاطفياً: تطل على فترة عاطفية وعائلية مباركة من الفلك مع وجود كوكب الحب في برج العقرب الصديق فيرافقك الحظ ويسلّط الضؤ على قدراتك الإنسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الشريك الذي بدوره سيتجاوب معك مقدماً الدعم والاهتمام والرعاية. للعازب, يبتسم لك الحب من خلال صداقة او لقاء او رحلة وتعيش اجواء ساحرة عاطفيا وشخصيا.

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