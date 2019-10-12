يكون الحظ إلى جانبك في هذا الأسبوع الحيوي

مهنيا:يكون الحظ الى جانبك في هذا الاسبوع الحيوي والنشيط تحت تاثير الشمس من الميزان الصديق الذي يحمل معه تغييرات للافضل مناسبات توجهات جديدة توسع دائرة اتصالاتك وتهتم بمشاريع جديدة تعرض عليك تلتقط الفرص وتوظف امكاناتك في مجال استثماري مهم بداية مع يومي السبت والاحد مع وجود المربع الفلكي بين القمر من الحمل والشمس من الميزان الذي يحمل معه الدعم ونوع من نجومية في العمل تنتصر ترتاح تستقوي الثقة بالنفس ممتازة تتلقى علامات الإعجاب والتهنئة، وعروضاً لشغل منصب جديد، أو تكلف بمهمة مميزة تعزز أوضاعك المالية وترفع المعنويات قد ترتبط بجديد على الصعيد المهني، أو توقع عقداً مهنياً كبيراً . .يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر الى برج الثور في مواجهة برجك بين الاثنين والاربعاء فتدخل في فترة الهدوء التام انها الفترة الاسوأ والاضعف فلكيا فترة امتحانات تشعر بضغوط وظروف اجتماعية متوترة ومزعجة ومتقلبة حاول ان تلجأ الى المرونة والرصانة وسرعة الخاطر ومن الضروري التصرف بدبلوماسية ولباقة وعدم رفع الصوت بوجه من يعارضك وانتبه الى صحتك يتبدل الوضع الفلكي ويعود الحظ اليك مع وصول القمر الى الجوزاء يومي الخميس والجمعة ليشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الميزان فتنقلب المقاييس لصالحك معاملات ملفات امتحانات سفر او عودة من سفر لقاءات ونشاطات عديدة تنعش روتينك المهني وتعزّز خبراتك ايام ممتازة والجو العام جيد جدا.

عاطفيّاً: تشتد أزمات الغيرة والتملك تحت تاثير كوكب الزهرة المواجه لبرجك من العقرب الذي يرك تاثيراته المعاكسة على حياتك العاطفية والغرامية قد تتداخل الأسباب العاطفية بالأوضاع المالية، وربما تجد نفسك أمام استحقاق تخشاه للعازب قد تعاني من بعض التعب النفسي او الجسدي وقد يتأزم خلاف ما فكن حذرا ولا تهدد سلامك الداخلي للخطر.

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