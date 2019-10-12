تنتظرك أحداث واعدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع واعد وتحضيرات مهمة تغييرات بالتوجهات اليومية تلاحقها وتتابعها تنقلات سفريات مسائل شخصية واستقرار معين سفر تغيير شيء في المنزل او في نفسيتك بداية مع يومي السبت والاحد القمر في الحمل في مربع مع الشمس من برج الميزان ما يعني وجود نوع من نظرة مختلفة للامور نظرة واعية نظرة الى البعيد والمستقبل سواء على صعيد مهني مالي او اجتماعي فتتزاحم الافكار في رأسك وتشعر بتشويش على علاقتك فتضطر الى اتخاذ قرارات سريعة وتحديد بعض المواقف التي تطلب التفكير المنطقي بعيدا عن التسرّع والمغامرات غير المدروسة. تتطور الاحداث وتتبدل الطاقة الفلكية ونوعية الوقت لصالحك مدعوما من القمر من برج الثور الصديق بين الاثنين والاربعاء ما يعني نجاحات كبيرة ثقة بالنفس ومعطيات مهمة قوة في النقاشات والحوار اجواء مساعدة جدا سوف تبرع في مجال المبيعات والتجارة ويكون الحظ الى جانبك وقد تحصل على مركز افضل في العمل لكن عليك ان تنتبه من معاكسة القمر من برج الجوزاء يومي الخميس والجمعة الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الميزان المواجه لبرجك توقع بعض التأخير او بعض الامور المخيبة للامال التباسات حساسية زائدة مزاجية وسؤ تفاهم الاجواء فاترة وباردة قد تعاني من تراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات نصيحة خصص هذه الايام للامور البسيطة والسهلة ان الحظ بعيد عنك في هذه الايام الضاغطة والاقل حظاً.

عاطفياً: تحرر من المعاكسات والخلافات العائلية والعاطفية ويلعب الحظ دورا ايجابيا في حياتك مع وجود كوكب الحب في برج العقرب المائي الصديق الذي يضيف الى جاذبيتك جمالا سوف تتاح لك فرص رومنسية دافئة أوضاعاً عائلية مميزة أو لقاء حاراً مع الاهل والاصدقاء والاحبة.للعازب تتوضح الامور في هذا الاسبوع الهادىء الذي يسمح لك بتحليل التطورات العاطفية من منظار اكثر موضوعية.

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