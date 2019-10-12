تنتظرك أحداث مؤثرة على حياتك خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا حافلاً بالمستجدات والأحداث السعيدة الشمس في الميزان يعطيك ظروف مهمة جدا شخصية وعائلية لذلك حضر نفسك لنوع من خلط اوراق جديدة بالاضافة الى وجود القمر في برج الحمل يومي السبت والاحد الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الميزان الصديق ما يعني مساعدات خدمات ارتفاع بالمعنويات ان طاقة القمر من الحمل مناسبة تساعدك وتعطيك روح المنافسة والتألق والانتصار المهني كما يحمل إليك نعماً كثيرة ويعزز قدراتك على كسب القلوب والإعجاب، في حين أن الحظ يهديك فرصاً استثنائية في العمل وإنجازات واعدة وحظوظاً عالية جداً لتجسّد حلماً أو تتبوأ مركزاً عاليا فانت صدوق خدوم لديك قوة مناسبة للعمل مع الاخرين حاول ان تستثمر كل طاقاتك للوصول الى اهدافك لكن سوف تدخل في مرحلة ركود تام بين الاثنين والاربعاء مع انتقال القمر الى الثور فترة مخيبة للامال فترة معقدة ومتعبة مليئة بالتوتر وبالمسؤوليات تجنب حسم الامور وتجنب اللقاءات والمواعيد ولا تترك مجالاً لسوء التفاهم او التحدّيات او الاستفزازات تتغيير الظروف وتستعيد السيطرة على الامور مع انتقال القمر الى برجك يومي الخميس والجمعة ليشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الميزان فتنقلب الامور لصالحك وتقوى المعنويات وتتسارع الاحداث الايجابية والعروض المثمرة والخيارات المتعددة فتحصل على الاجوبة الحاسمة والنهائية اسبوع ممتاز دعم معطيات حلوة ووضوح في الرؤية.

عاطفيّاً: تسير الامور بشكل جيد جدا مع وجود كوكب الحب في برج العقرب الذي يقدم لك مشروعا عاطفيا عائليا يناسب تطلعاتك المستقبلية او احداثا مهمة تتعلق باحد الاولاد نجاح خطوبة او ولادة طفل في العائلة كما يعلن كوكب الزهرة عن بداية إشراق في حياتك ونجاح كبير تحققه على صعيد شؤونك الحميمة. للعازب تلبي دعوات كثيرة وتعيش أحداثاً جميلة ولقاءات رومانسية جداً اسبوع ممتاز يسمح لك بالتقرّب جداً من الحبيب.

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