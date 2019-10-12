الكعب ليس من بينها.. إليكِ حيل موضة تجعلك أكثر طولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تلجأ النساء صاحبات القامة القصيرة، لارتداء الأحذية ذات الكعب المرتفع، معتقدين أن ذلك يجعلهن أكثر طولًا، لذلك نستعرض لكِ حيل عليك اتباعها لتبدين أكثر طولًا وذات جسم متناسق.

-يفضل أن ترتدى جوارب بنفس لون الفستان أو التنورة، فهذا يساعد على أن تبدو الساقان أكثر طولاً.

-تصفيفه الشعر من شأنها أن تجعلك تبدين أكثر طولاً، عن طريق اعتماد تسريحة الشينيون بدلاً من تركه منسدلاً.

-تجنبِ ارتداء التيشرتات الطويلة، وموديلات التايبست، واعتمدي الكارديجان القصير، والأحزمة القصيرة.

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-تجنبِ اعتماد صيحة الكشاكش خاصة عند منطقة الخصر لأنها تجعلك تبدين أقصر

-اعتمدي الأقمشة المقلمة بشكل عمودي، والتي ستجعلك تبدين أطول بكثير بينما الخطوط الأفقية ستبرز عرض جسمكِ وتجعلكِ تبدين قصيرة.

- اعتمدى الفساتين القصيرة المنقوشة، وعند ارتداء الأثواب الطويلة يفضل أن تكون بلون واحد وتغطي الكاحلين.

- احرصِ على ارتداء "المونوكروم" صيحة اللون الواحد، لأنها تجعلك أكثر طولًا.

-على عكس المتعارف عليه فالكعب العالي غير مناسب لأصحاب القامة القصيرة، لأنه يجعل جسمك غير متناسق، وفي حالة اعتماده يفضل إلا يزيد عن 5 سم.