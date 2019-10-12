أفكار مناكير أومبري لإطلالة أنثوية جذابة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2019 04:46 مساءً - إذا كنت قد أمضيت الأشهر الأخيرة تستخدمين ألوان المناكير التقليدية، فقد حان الوقت لبعض التغيير والتجدد، من خلال تجربة موديلات مناكير أومبري مميزة وجذابة، ستجعل أظافرك لافتة للنظر. ولهذه الغاية، جمعنا لك في هذا المقال، مجموعة موديلات مناكير أومبري ستمنحك إطلالة مفعمة بالأنوثة.



الأومبري الأصفر

الأومبري الأصفر



قد يكون المناكير الأصفر العادي غير مألوف في فصلي الخريف والشتاء، لذلك فإن المناكير الأومبري الأصفر هو الخيار المثالي لك في هذا الموسم بدلاً من الأصفر العادي، فهو ينتقل بسلاسة من الأبيض الناصع الى الأصفر الكريمي، ليمنح أظافرك تميزاً وجمالاً.



الأومبري الأحمر الداكن

الأومبري الأحمر الداكن



يعد المناكير الأومبري الأحمر الداكن خياراً مثالياً للأزياء الخريفية والشتوية، فهو يمنحك إطلالة فخمة وراقية، ويضفي على أظافرك الجاذبية والتألق. فإن كنت من محبات المناكير الداكن، فلا تترددي في اعتماد المناكير الأومبري الأحمر الداكن الجذاب سواء لـ إطلالتك اليومية أو المسائية.



الأومبري الأبيض البراق

الأومبري الأبيض البراق



يعد المناكير الأومبري الخيار المثالي لفصل الشتاء، حيث يجعل أظافرك براقة ومتلألئة وبيضاء كالثلج، كما يضفي على يديك الإشراقة والنعومة. انطلاقاً من ذلك، لا تترددي في تجربة طلاء الأظافر الأومبري باللون الأبيض البراق، فهو سيضفي على إطلالتك لمسة براقة في منتهى الجمال.

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الأومبري الوردي البطيخي

الأومبري الوردي البطيخي



إذا كنت ترغبين في أظافر ذات مظهر حيوي ومنعش في عز الشتاء، فالمناكير الأومبري الوردي البطيخي سيجعل أظافرك مذهلة ولافتة ومشرقة، فهو مزيج رائع من اللون الوردي والبرتقالي، مما يمنحك إطلالة مميزة.



الأومبري البنفسجي الفاتح

الأومبري البنفسجي الفاتح



يعد اللون البنفسجي موضة رائجة في الوقت الراهن، سواء لجهة المكياج أو الأظافر، لذلك اعتمديه هذا الشتاء بأسلوب مميز وخارج عن المألوف، من خلال تجربة المناكير الأومبري البنفسجي الفاتح، الذي سيضيء يديك وأظافرك خلال أيام الخريف والشتاء الباردة.



الأومبري الأخضر النعناعي

الأومبري الأخضر النعناعي



الأخضر النعناعي هو سيد الألوان المريحة، فهو يتناغم مع العديد من الألوان، مما يجعله خياراً مثالياً لك هذا الخريف والشتاء، إذ إنه سيتماشى مع مختلف ألوان الأزياء التي سترتدينها خلال هذا الموسم. لذلك، لا تترددي في اعتماد المناكير الأومبري الأخضر النعناعي.

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