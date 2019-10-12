اللافندر أحدث صيحات ألوان الشعر... اعتمديه على طريقة النجمات

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2019 04:46 مساءً - اللافندر هو أحد ألوان الشعر الرائجة جداً في الوقت الراهن، لا سيما بين النجمات، وعلى رغم أنه غير مألوف كثيراً، إلا أنه لون مميز ومشرق. فإن كنت من محبات التجدد والتغيير وترغبين في تجربة شيء جديد، فلا تترددي في اعتماد لون اللافندر، أحدث ألوان صبغات الشعر، وذلك على طريقة النجمات العالميات.
Chris Lee
إذا كنت لا ترغبين في لون شعر فاتح جداً، بإمكانك اعتماد لون اللافندر، أو الخزامى، الداكن، وذلك على طريقة النجمة Chris Lee، فهو لون هادئ ودافئ، ويعد خياراً مثالياً لك لموسم خريف وشتاء 2019 – 2020، وسيمنحك طلة أنثوية رائعة.
Kelly Osbourne
إذا كنت تميلين الى لون اللافندر والرمادي في الوقت نفسه، بإمكانك الحصول على إطلالة جذابة كإطلالة النجمة كيلي أوزبورن Kelly Osbourne، بحيث تعتمدين لشعرك لون اللافندر مع لمسة رمادية خفيفة، تساهم في إضفاء الإشراقة على مظهرك.
كيلي جينر
تعد النجمة كيلي جينر ملكة تغيير لون الشعر، وبالتالي هي تعد مصدر إلهام رئيساً لكثيرات من النساء والفتيات. ومؤخراً ظهرت بشعر طويل بلون اللافندر الهادئ، الذي يلائم ذوات البشرة البيضاء والسمراء على حد سواء، ويمنحهن مظهراً حيوياً وشبابياً.
Lesly
ما يميز لون اللافندر ويجعله رائجاً بين النساء، أنه بالإمكان مزجه مع ألوان أخرى أكثر حيوية. فإن كنت ترغبين في لون شعر يمزج بين ألوان عدة بشكل متناغم وجذاب، ننصحك باعتماد لون الشعر اللافندر، وإدخال ألوان أخرى إليه مثل الزهري والأزرق، وذلك على طريقة النجمة Lesly.
Nikita Dragun
إذا كنت ترغبين في تغيير لون شعرك واعتماد إطلالة جريئة وزاهية، فلا تترددي في اعتماد لون الشعر اللافندر الفاتح على طريقة النجمة Nikita Dragun، الذي سيمنحك إطلالة لافتة جداً ومميزة، ويجعل مظهراً أكثر عصريةً وإشراقةً.
Natalie Eva Marie
ولإطلالة حيوية وأكثر تميزاً، بإمكانك اعتماد صبغة الشعر باللون اللافندر المموج، والذي يمزج بين درجات اللافندر المختلفة، والمستوحى من النجمة Natalie Eva Marie، وهو لون سيشعرك بالمتعة والانتعاش ويبعدك عن الإطلالات التقليدية المملة.
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