أزياء مناسبة للسهرة من ميريام فارس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2019 04:46 مساءً - ميريام فارس، مغنية وفنانة استعراضية وممثلة لبنانية لا ينحصر جمهورها في لبنان فقط، بل من العالم العربي بأكمله، اشتهرت بأغاني عديدة، منها: "أنا والشوق" و"حقلق راحتك" و"مكانه وين" وغيرها من الأغاني الذي كان للرقصات الاستعراضية دور كبير في شهرتها.

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ميريام فارس



وفي رمضان 2010 قامت ميريام بعمل فوازير حقَّقت نجاحًا باهرًا، وشهد عام 2011 أعلى نجاحات ميريام، ابتداءً من إنشائها شركة الإنتاج الخاصة بها، التي حققت أعلى النجاحات كشركة خاصة بفنان، مرورًا بألبوم "من عيوني"، الذي تصدَّر مبيعات العالم العربي لثلاثة أشهر، وقد احتوى على ألوان غنائية عديدة كاللون المغربي والعراقي والإماراتي والسعودي، مما جعل ميريام من أكثر فنانات الوطن العربي نجاحًا في اللون الخليجي، واحبة أعلى مبيعات لألبوم خليجي من قِبَلِ فنانة لبنانية، كما اختارت شركة جوجل العالمية ميريام كسفيرة لها في منطقة الشرق الأوسط؛ كونها الشخصية العربية الأكثر بحثًا في موقع جوجل، وبالتالي يكون هذا الأمر إضافة واستكمالًا لنجاحاتها. وعلى صعيد آخر عُرفت ميريام بأناقتها وأزيائها المذهلة المختارة بعناية، ولا سيما أزياء السهرة، وقد جمعنا لكِ اليوم عدة صور لتستوحي منها أفكارًا في حفلاتك القادمة.

ميريام فارس



جاءت مريام فارس بجمبسوت أنيق مزين بوشاح وتكسوه اللمعة بطريقة أنيقة تميل للفخامة، وتألَّقت بفستان أبيض تملأه التطريزات الناعمة ومزين بأكمام طويلة وفتحة واسعة في المنتصف، وتزينت بفستان للسهرات ملون بالأسود المخملى ومزين بالفضي من الأمام ليكمل فخامته، وفستان بيج مزيَّن بفتحة جانبية وخرز أحمر في المنتصف ليكمل جماله الناعم.

واختارت فستانًا زهريًّا منفوشًا تكسوه الخيوط الريشية بتدرجات اللونين الأحمر والزهري، وظهرت ببنطال واسع زهري مزيَّن بالفضي وبلوزة زهرية مزيَّنة بالفصوص الفضية وبأكمام بيضاء، وتجملت بفستان زهري منفوش تكسوه التطريزات والريش الناعم، وارتدت فستانًا زهريًّا أكثر أناقة وفخامة بأكمامه الطويلة وقصته الملكية وحزامه المخملى الأنيق، وأطلَّت بفستان أحمر مكشوف الأكتاف بأكمام قصيرة مميزة، وزُيِّن بنقوش من قماش الدانتيل الأحمر، وآخر أزرق بحزام وكسرات تناسب السهرة.