أجمل الإطلالات الكاجوال للنجمات في 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2019 04:46 مساءً - غالبًا ما نشاهد النجمات في اطلالات رسمية وفساتين سهرة فاخرة على السجادة الحمراء، وفي المناسبات الكبيرة، لكن في المشاوير اليومية والمناسبات الرسمية، تعمد النجمات إلى تنسيق اطلالات كاجوال ذات طابع شبابي، بعيدًا عن السجادة الحمراء والمسرح، واليوم جمعنا بالصور أجمل الاطلالات الكاجوال للنجمات في 2019، لتستوحي منهنّ بعض الأفكار إن رغبتِ، وتتألقي بدوركِ بتنسيقات لافتة تجمع بين الأسلوب العصري والأسلوب الأنيق المواكب للموضة. وإليكِ بعض الأمثلة.



نانسي عجرم في اطلالة كاجوال في الجينز

نانسي عجرم في تنسيق سبور في الجينز





نانسي عجرم من النجمات اللواتي يحافظن على أناقتهنّ في مختلف المناسبات، وكما نراها أنيقة على المسرح، كذلك نشاهدها في تنسيقات شبابية مميزة في المشاوير اليومية، ومؤخرًا رصدنا لها اطلالة كاجوال أنيقة ومريحة، نسقت فيها بنطلون جينز أزرق سكيني، مع سويتشر طويلة باللون الرمادي، ووشاح باللون الأزرق وحذاء رياضي أبيض.





درة زروق في اطلالة كاجوال أنيقة

درة زروق في فستان ماكسي معرق نسقته مع حذاء رياضي أبيض



درة زروق كانت من أكثر النجمات أناقة في عام 2019، وقد رصدنا لها حتى الآن عددًا من الاطلالات المميزة، منها هذه الاطلالة الكاجوال الأنيقة التي اختارت فيها تنورة وتوب قصيرة معرقتين بوردة عباد الشمس باللون الأصفر، من دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana، وقد نسقت معهما حذاءً رياضيًّا أبيض، وحقيبة كتف باللون الأسود.







إيميه صياح في اطلالة كاجوال أنثوية

ايميه صياح في فستان سبور باللون الزهري





إيميه صيّاح النجمة الجميلة والناعمة، اختارت لوك أنثويًّا كاجوال لأحد المشاوير الصباحية، وكان عبارة عن فستان قصير باللون الزهري مصنوع من قماش القطن المريح، نسقت معه حذاءً رياضيًّا بتصميم شبابي باللون الأبيض، وأكملت الاطلالة بحقيبة من الجلد الأسود ونظارات شمسية عصرية.





أجمل الاطلالات الكاجوال للنجمات في 2019 شاهدي الصور التي اخترناها لكِ لهنّ في مختلف المشاوير اليومية، واستوحي منهنّ أفكارًا لاطلالات كاجوال تتألقين بها بدورِك.

