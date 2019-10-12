موديلات فساتين بأكمام منفوخة موضة ربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2019 04:46 مساءً - حجزت فساتين السهرة بالأكمام المنفوخة لنفسها مكانًا بارزًا على خشبات عروض أزياء الكوتور ، فعادت صيحة الأكمام المنفوخة لتتصدر مشهد الموضة، فتهادت عارضات دور الأزياء العالمية بأجمل الفساتين المصممة بتلك الصيحة الأنثوية المميزة على خشبات عروض أسبوع باريس للأزياء الجاهزة ربيع وصيف 2020.



فساتين مشجرة بأكمام منفوخة

Valentino





حجزت الفساتين المشجرة لنفسها مكانًا بارزًا على منصات عروض ربيع وصيف 2020، وأبتكرت ماركات مثل جيفنشي Givenchy وفالنتينو Valentino و جيامباتيستا فالي Giambattista Valli تصاميم مدهشة بأكمام منفوخة ستنفح إطلالتك بالحيوية بفضل ألوانها الزاهية.



فساتين مخططة من أسبوع باريس



Nina Ricci



شكلت الفساتين المطبعة بالخطوط الطولية قاسمًا مشتركًا ضمن مجموعات ربيع 2020، وأتت بقصات متوسطة الطول أو بحواف غير متماثلة، ومعظمها يصب في صالح إطلالات النهار، وننصحك بمطالعة القطع التي رصدنها لدى نينا ريتشي Nina Ricci و Christian Wijnants.



فساتين مطرزة موضة 2020



حرصت أسماء كبيرة في قطاع الموضة على إدراج تشكيلة مميزة من الفساتين المحبوكة بالتطريز اللامع أو من نفس لون الفستان، كما في الموديلات التي صادفناها في عروض إيلي صعب Elie Saab ولويفي Loewe

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