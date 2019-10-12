فساتين سهرة باللون الأسود تخفي عيوب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2019 04:46 مساءً - تفضّل كثير من السيدات ارتداء فساتين سهرة سوداء في مختلف المناسبات، حيث أنها تساعد في اخفاء عيوب الجسم وتمنحهنّ إطلالات أنيقة ومفعمة بالأنوثة.

وتصدرت فساتين السهرة السوداء منصات عروض أسابيع الموضة للأزياء الجاهزة موسم ربيع وصيف 2020، وتميزت عروض هذا العام بالتنوع الكبير من حيث القصات والتطريز..



شاهدي مختارات من مدرجات العرض مباشرة واختاري منها الموديل الذي يخفي عيوب الجسم.





فساتين سهرة مطرزة موضة 2020

Dennis Basso

خصصت دور الأزياء العالمية جانب من مجموعات ربيع 2020 لفساتين السهرة المطرزة، وجاء بعضها مزين بالكامل بالتطريز مثل تصميم دينيس باسو Dennis Basso الذي يلائم النحيفات الممشوقات، بينما شهدت عروض أخرى مثل آندرو جن Andrew GN حضور للفساتين المطرزة فقط حول التوب وتناسب نحيفات الصدر.



فساتين سوداء منفوشة موضة 2020

Ingie Paris



سجلت فساتين السهرة المنفوشة حضور فخم على مدرجات العروض هذا العام، قدمت ماركة أوسكار دي لا رنتا Oscar de La Renta فستان ديكولتيه محبوك بالتطريز، كما أعجبنا الفستان بالتنورة الشفافة المزود بحزام جلد عريض من توقيع أنجي باريس Ingie Paris، أعتمدي التصميم الأول لتخفي قوامك الممتلئ، وأختاري الثاني في حال كنتِ نحيفة الساقين.



فساتين سوداء محددة للقامة

Christian Siriano



تعتبر فساتين السهرة مستقيمة القصة من أبرز صيحات ربيع 2020، أحببنا القطع المزدانة بالأهداب مع شق طويل من مجموعة كريستيان سيريانو Christian Siriano والموديلات التي تتسع تدريجيًا وصولًا إلى الحافة من توقيع Aliétte وتاداشي شوجي Tadashi Shoji، أختاري واحد من هذه التصاميم المميزة لتطيلي قامتك القصيرة.





فساتين سوداء بتفاصيل مميزة على الأكتاف

Oscar De La Renta



ضمت أسابيع الموضة لموسم ربيع 2020 فساتين ناعمة مزودة بكابات شيفون طويلة كما في تصميم أوسكار دي لا رنتا Oscar de La Renta، كما أحتلت الفساتين ذي الأكمام المنفوخة قسم كبير من المجموعات الجديدة ومن جهتنا أحببنا الفستان الأسود بقصة حورية البحر من توقيع Aliétte، وتساهم هذه الموديلات في زيادة عرض الأكتاف.

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