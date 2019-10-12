صور موديلات عبايات خريف 2019 من أشهر الماركات العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2019 04:46 مساءً - هناك الكثير من بيوت الأزياء العالمية التي اعتمدت على مجموعاتها لخريف وشتاء 2019 على تصميمات العبايات، مع اللمسة الخاصة لكل دار، لتُبرز تميّزها بالتصميمات المحتشمة من هذا النوع.

وبعض الماركات قد أُنتج مجموعة خاصة فقط بالصبايا المحجبات مثل دار دولتشي آند غابانا، والبعض الآخر قد ظهرت بمجوعاتها أكثر من موديل مستوحًى من العبايات، لاطلالة تناسب الكثير من الصبايا بالعالم العربي.

وقد اخترنا لكِ الكثير من هذه الموديلات الأنيقة، لكي تناسب كل الصبايا وأذواقهنّ المختلفة، ولا تنسي أن تخبرينا أيّ تصميم نال إعجابكِ أكثر.



دولتشي آند غابانا بموديلات عبايات صُمّمت خصيصًا للصبايا المحجبات

دولتشي آند غابانا بموديلات عبايات صُمّمت خصيصًا للصبايا المحجبات





أبدعت دار دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana مجموعة خاصة فقط للصبايا المحجبات، وليس تلك المرة الأولى التي تقوم فيها الدار بهذا الأمر، فقد صممت في عام 2016 أولى مجموعاتها للعبايات، هدفها الشرق الأوسط والفتيات اللاتي يفضلن التصميمات المحتشمة.

ولخريف وشتاء 2019، أبدعت الدار تصميمات عبايات وقفاطين مميزة للموسم، بين موديلات العبايات السوداء البسيطة مع حقائب الدار الكلاسيكية الفخمة.



وكذلك شاهدنا موديلات عبايات بنقوشات جلد النمر، مع تطريزات سوداء براقة فخمة، وهي اللمسة التي تشتهر بها الدار، مع حجاب من النقوشات نفسها لاطلالة لافتة.





عبايات بألوان أنيقة للشتاء من Valentino

عبايات بألوان أنيقة للشتاء من Valentino





لفتنا خيار دار أزياء فالنتينو لبعض الموديلات المستوحاة من أزياء العبايات، كهذا التصميم للعبايه باللون البنفسجي الداكن، واسعة وعملية مناسبة لكل الصبايا، كما أنّ خامتها تبدو ثقيلة ومناسبة للشتاء، من الممكن أن تنسقي معها حجابكِ باللون الأبيض، لاطلالة متوهجة هذا الموسم.



عبايات سوداء من Yohji Yamamoto

عبايات سوداء من Yohji Yamamoto



إذا كنتِ تبحثين عن عبايه بسيطة ولكن بخامات مترفة، فهذا الموديل من Yohji Yamamoto سوف يناسب ذوقكِ، مع التصميم الانسيابي الواسع، للعبايه الملفوفة بطريقة السكارف، لاطلالة مميزة، مع تنسيق مترف منكِ للشنطة والحذاء.

عبايات ملونة من جيفنشي

عبايات ملونة من جيفنشي



لاطلالة مرحة وشبابية، إليكِ هذا الموديل المميز من دار أزياء Givenchy جيفنشي، مع خامة الساتان الحريرية الناعمة، التي تمنحكِ اطلالة أنثوية وبسيطة، مناسبة لأوقات المساء الكلاسيكية، مع الكعب العالي المدبب، والكلتش ذي الألوان النود.



بهذا الألبوم إليكِ خيارات كثيرة لأجمل موديلات عبايات خريف وشتاء 2019.

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