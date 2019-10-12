بناطيل خصر عالي للقصيرات موضة ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2019 04:46 مساءً - برزت هذا العام موضة البناطيل عالية الخصر خلال عروض أسبوع الموضة في باريس. وتسعى دور الأزياء العالمية إلى إرضاء ذوق المرأة العاملة في المقام الأول، لذا تغلب على مجموعات الأزياء الجاهزة الموديلات العملية سهلة التنسيق .



كوني على إطلاع بأحدث موديلات ربيع وصيف 2020 لتبرزي طول قامتك.





بناطيل واسعة من أسبوع باريس

Lemaire



ركزت دور الأزياء العالمية على البناطيل المصممة بأرجل واسعة والتي تؤمن الطلة المريحة والمحتشمة لكل من ترتديها، وقد رصدنا موديلات مميزة لدى Gauchere و Lemaire وتميزت بالألوان الحيادية التي تصب في صالح إطلالات العمل.





بناطيل خصر عالي مخططة

Altein





أنعكست موضة الطبعات المخططة على البناطيل أيضًا لا سيما تلك المصممة بخصر عالي مما يضمن لكِ مزيد من الطول في اطلالاتك النهارية والمسائية لا سيما اذا أعتمدي الموديل المونوكروم من توقيع ماركة Atlein.





بناطيل بقصات غريبة



لفتتنا هذا الموسم الصيحات الغريبة التي طالت البناطيل، فخطفت أنظارنا الموديلات المزينة بالكشاكش على الجانبين لدى درايس فان نوتن Dries Van Noten، وبالتأكيد هذه الموضة تناسب الرشيقات أو النحيفات فعلى الممتلئات تفاديها تمامًا.

Advertisements





بناطيل خصر عالي بخامات لامعة

Lutz Huelle





لم تعد الأزياء اللامعة حكرا على إطلالات المساء، لذا رأينا تنسيقات رائعة للبناطيل ذات الخامات اللامعة تجعل منها قطعة نهارية بإمتياز، طالعي أجمل الموديلات بتوقيع Lutz Huelle و Y Project.

تابعي أيضاً:

ترند Street Style لربيع وصيف 2020

موديلات قفاطين وجلابيات للسهرة موضة ربيع وصيف 2020

صيحات موضة لموسم ربيع وصيف 2020