بناطيل خصر عالي للقصيرات موضة ربيع وصيف 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2019 04:46 مساءً - برزت هذا العام موضة البناطيل عالية الخصر خلال عروض أسبوع الموضة في باريس. وتسعى دور الأزياء العالمية إلى إرضاء ذوق المرأة العاملة في المقام الأول، لذا تغلب على مجموعات الأزياء الجاهزة الموديلات العملية سهلة التنسيق .
كوني على إطلاع بأحدث موديلات ربيع وصيف 2020 لتبرزي طول قامتك.
بناطيل واسعة من أسبوع باريس
ركزت دور الأزياء العالمية على البناطيل المصممة بأرجل واسعة والتي تؤمن الطلة المريحة والمحتشمة لكل من ترتديها، وقد رصدنا موديلات مميزة لدى Gauchere و Lemaire وتميزت بالألوان الحيادية التي تصب في صالح إطلالات العمل.
بناطيل خصر عالي مخططة
أنعكست موضة الطبعات المخططة على البناطيل أيضًا لا سيما تلك المصممة بخصر عالي مما يضمن لكِ مزيد من الطول في اطلالاتك النهارية والمسائية لا سيما اذا أعتمدي الموديل المونوكروم من توقيع ماركة Atlein.
بناطيل بقصات غريبة
لفتتنا هذا الموسم الصيحات الغريبة التي طالت البناطيل، فخطفت أنظارنا الموديلات المزينة بالكشاكش على الجانبين لدى درايس فان نوتن Dries Van Noten، وبالتأكيد هذه الموضة تناسب الرشيقات أو النحيفات فعلى الممتلئات تفاديها تمامًا.
بناطيل خصر عالي بخامات لامعة
لم تعد الأزياء اللامعة حكرا على إطلالات المساء، لذا رأينا تنسيقات رائعة للبناطيل ذات الخامات اللامعة تجعل منها قطعة نهارية بإمتياز، طالعي أجمل الموديلات بتوقيع Lutz Huelle و Y Project.
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