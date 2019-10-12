خواتم ألماس لإطلالة ملوكية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2019 04:46 مساءً - مما لا شك فيه أن إطلالة الفتاة تسعى من خلال إطلالاتها إلى حصد اهتمام كبير، لذلك يتطلب أن تختار أجمل الإطلالات وتزينها بأرقى المجوهرات لتلفت أنظار الجميع إليها، وتصبح نجمة الحفلات والمناسبات وكل الأوقات.

وإذا كانت تسعى لإطلالة مميزة لا بد من اختيار خاتم بتصميم راقي وفاخر يعكس أناقة لا مثيل لها، وبالطبع ما من شيء سيلفت أنظار الجميع إلى يدك التي تشع بخاتم متوهّج، أكثر من الخواتم المرصعة بالماس. فهذا الحجر قادر على منحك الفخامة التي تبحثين عنها.

ولكي نسهل عليك العملية، اخترنا لك بعض أجمل خواتم الخطوبة الماسية لخريف 2019، والتي لفتت أنظارنا بشدة، فتعرفي عليها.



خاتم من Gucci

خاتم بتصميم وردة من Gucci



استطاع هذا الخاتم الجذاب من Gucci من لفت أنظارنا بشدة، فاخترناه لك كونه جاء بتصميم كبير الحجم وعلى شكل وردة مفرغة الأوراق، كما رُصع بأحجار الماس الصغيرة والمتنوعة الأشكال والتصاميم بالكامل.

ننصحك عند اختياره، ألّا ترتدي معه أي خواتم أخرى، لكي يظهر تصميمه المميز بشكل واضح من دون أن يطغى عليه شيء.

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خاتم من Boucheron

خاتم ناعم مرصع بالماس من Boucheron



اذا كنت من اللواتي يخترن المجوهرات البسيطة والناعمة، ولا تحبذين تلك الكبيرة أو الضخمة، فبالتأكيد سينال هذا الخاتم من Boucheron إعحابك.

فقد جاء بتصميم بسيط باللون الفضي والذهب الأبيض، وتميّز بشكله البيضوي من الأمام الذي رُصع بأحجار الماس المتقاربة والمرصوفة بجانب بعضها، ما منحته رونقاً لافتاً.



خاتم من David Yurman

خاتم دمج فيه الذهب مع الماس من David Yurman



هل فكرت يوماً بكمية الأناقة التي يفرضها خاتم من الذهب الأصفر مرصع بالماس على إطلالتك؟

بالتأكيد هو قادر على منح الإطلالة فخامة لا مثيل لها، فدمج الذهب مع أحجار الماس الصغيرة قادرة على خلق فخامة لا تضاهى، وهذا الأمر الذي رأيناه في خاتم David Yurman الذي جاء بتصميم بسيط وكلاسيكي يناسب مختلف الأذواق.

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