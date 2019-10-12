إليك أجمل تصاميم الأحزمة لهذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2019 04:46 مساءً - من الطبيعي أن تسارع السيدات مع بداية كلّ موسم لاقتناء أجمل القطع والملابس التي تواكب أخر صيحات الموضة في هذا الفصل وتناسب إطلالاتهن وذوقهن. وبالطبع تنال الأزياء الحصة الأكبر من هذا الاهتمام خاصة الفساتين وسراويل الجينز ذات التصاميم المختلفة.

لكن ما تنساه العديد من السيدات هي قطع الاكسسوارات البسيطة التي يجب أن تتبدل مع بداية كل موسم لتناسب أجواء الفصل المقبل أولاً، ولتكون مواكبة لأخر صيحات الموضة ثانياً. ولشتاء 2020 ننصحك بالمسارعة إلى اقتناء الأحزمة الناعمة والبسيطة، كونها ستكون نجمة الاكسسوارات لهذا الموسم.

فقد قدمت الكثير من الدور العالمية أحزمة بسيطة وناعمة التصاميم، جاءت بألوان مختلفة لتناسب كافة الأذواق، وقد جمعنا لك ما لفت نظرنا، لتختاري منها ما يناسبك.



حزام من Miu Miu

حزام باللون الأسود مع حبة ماس من Miu Miu



يتمتع هذا الحزام بكلّ المقومات التي ستجعل منه الخيار الأنسب والأجمل لإطلالاتك هذا الشتاء، خاصة وأنه جاء باللون الأسود القاتم واللامع، مع حبة ماس كبيرة الحجم زينت وسطه وأُرفقت بشعار Miu Miu الذي حُفر إلى جانبها.

نرشح هذا الحزام لصاحبات الإطلالة الكلاسيكية اللواتي يرغبن باختيار كلّ ما هو تقليدي وبسيط.



حزام من Gucci

حزام باللون البني الجذاب من Gucci



استطاع هذا الحزام من Gucci من لفت أنظارنا بشدة، خاصة وأن لونه البني الفاتح جاء ليناسب الإطلالات الشتوية التي تركز على هذا اللون بالتحديد، كما أنه برز كلون أساسي لموسم خريف 2019 وشتاء 2020، لذا يعتبر هذا الحزام من أساسيات الإطلالة.

نرشحه لصاحبات الإطلالة الكاجوال والعصرية، كما أنه مناسب لإطلالات الجامعة.



حزام من Dolce & Gabbana

حزام باللون الرمادي المائل إلى الأسود من Dolce and Gabbana



لإطلالاتك البسيطة الخالية من التطريز أو النقشات ، ننصحك باختيار هذا الحزام.

فقد استطاعت دار Dolce & Gabbana أن تقدم حزام باللون الرمادي الغامق المائل إلى الأسود، والذي تزين في وسطه بشعار Dolce & Gabbana باللون الذهبي بالإضافة إلى الترصيع الأنيق الذي جعل منه حزاماً لافتاً.

ننصحك باختياره مع سروال جينز وتيشيرت باللون الأسود، لكن احرصي على أن تكون التيشيرت من دون أي نقشات أو تطريز لتظهر أناقة الحزام.

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