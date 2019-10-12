حلا شيحة تعيد نشر حوار لها: الممثلة الأكثر إثارة

أعادت الفنانة حلا شيحة نشر حوار أجري معها عبر إحدى المجلات المصرية الناطقة باللغة الإنجليزية، تحت عنوان "أخبار عاجلة، حلا شيحة الفنانة الأكثر إثارة"، وذلك عبر خاصية "ستوري"، على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفي الرابط الذي شاركته حلا شيحة مع جمهورها تحدث التقرير عن آخر جلسة تصوير خضعت لها لصالح إحدى المجلات، وذكر بأن حلا شيحة تبلغ من العمر 40 عاما، وهي أم لـ4 أطفال، ورغم ذلك تبدو في منتهى الشباب والحيوية.

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وأشاد كذلك بهيئتها واللوك الخاص بها المتجدد والمييز، ووصفها بأنها الأكثر إثارة وقال التقرير، "قبل أن تقول إن الصور فوتوشوب أو عملية جراحية، حلا شيحة تتدرب في إحدى صالات رياضة منطقة الساحل وهي لا تعبث، هذه المنحنيات حقيقية، أيها السيدات هي كسبتهم".

ولفت التقرير إلى كثرة عشاق حلا شيحة منذ مشاركتها في فيلم "ليه خلتني أحبك، وحتى "السلم والثعبان"، قبل اعتزالها وعودتها مرة أخرى بدور "صافية" مع الفنان محمد رمضان.