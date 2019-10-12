آخرهن "أولجا توكارتشوك".. أشهر الحاصلات على جائزة نوبل

على مدى السنوات الماضية كانت دائما ما تحظى السيدات بمقعدها في جائزة نوبل النرويجية للسلام، إلا أن هذا العام وحتى الآن لم تعلن حصول أي مرأة على الجائزة لعام 2019، سوى حصول الروائية البولندية، أولجا توكارتشوك، بجائزة نوبل للآداب لعام 2018 عن رواية "الترحال".

الكشف عن اسم أولجا هذا العام، جاء بعد تأجيل الإعلان عن الفائز بالجائزة العام الماضي، بسبب الفضيحة المالية والجنسية التي هزت لجنة التحكيم.

من هي أولجا توكارتشوك

درست أولجا علم النفس في جامعة وارسو ولدراستها الجامعية، أثر واضح على نتاجها الأدبي.

كان أول عمل أدبي لها مجموعة شعرية نشرت عام 1989، ونشرت حتى الآن أكثر من 8 أعمال روائية إلى جانب مجموعتين قصصيتين.

هي أول روائية بولندية تفوز بهذه الجائزة العالمية، كما أن رواياتها الأكثر مبيعا في بلدها ونالت العديد من الجوائز عن أعمالها.

فازت الروائية بجائزة بوكر العالمية للرواية لعام 2018 عن روايتها "الترحال".

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الرواية التي فازت عنها الكاتبة بجائزة بوكر هي الثالثة في سجلها وصدرت عام 2009، وتعرض فيلم مقتبس عن روايتها وهو "سر بمحراثك فوق عظام القتلى" لحملة نقد شديدة من قبل الحكومة، وصلت لدرجة أن وكالة الأنباء البولندية وصفت الفيلم بأنه "معاد جدا للمسيحية ويدعو إلى الإرهاب البيئي"، إلى جانب عمل "أولجا" في الكتابة الروائية تقوم بالإشراف على مهرجان أدبي قرب محل سكنها في جنوب بولندا.

جرى بيع 170 ألف نسخة من روايتها الملحمية التاريخية "كتب يعقوب" التي يبلغ عدد صفحاتها 900، ونالت عنها جائزة أفضل رواية على المستوى الوطني للمرة الثانية عام 2014.

أشهر الفائزات قبل "أولجا" بجائزة نوبل للسلام

في الوقت الذي حظي فيه بجائزة نوبل للسلام قرابة 765 من الرجال، استطاعت 41 سيدة أن تقتنص الجائزة والتي تنوعت مجالاتهم ما بين السلام والفيزياء والكيمياء والأدب والاقتصاد والطب.

كانت أول سيدة تفوز بجائزة نوبل للسلام في مجال الفيزياء وهي السيدة ماري كوري وذلك عام 1903، وحصلت عليها مرة أخرى في سابقة هي الأولى من نوعها آنذاك وذلك عام 1900 في مجال الكيمياء.

برتا فون ستنر، السيدة المجرية كانت ثاني امرأة تفوز بالجائزة وذلك عام 1905.

كما حصلت الأم تريزا السيدة الهندية، والتي حظيت بها عام 1979.

وحصلت الإيرانية شيرين عبادي، على جائزة نوبل للسلام عام 2003.