قالت له مبفكرش في الارتباط.. قصة حب مطاوع وأمير اليماني

تصدرت الفنانة حنان مطاوع، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض حلقتها مع الإعلامية "منى الشاذلي"، في برنامج"معكم"، في أول ظهور لها بعد إنجاب مولودتها الأولى" أماليا"، من زوجها أمير اليماني، أمس الجمعة، والتي كشفت عن تفاصيل وكواليس الحمل من بدايته حتى وضعها مولودتها.

ويقدم "هُن" قصة حب الثنائي حنان مطاوع وأمير اليماني، في السطور التالية.

البداية من عرض مسرحي

"صداقة فحب فارتباط فخطبة فزواج فإنجاب طفلة"، هكذا تدرجت علاقة حنان وزوجها أمير اليماني، التي بدأت في أثناء حضورها عرضا مسرحيا، لتخطف قلبه من المرة الأولى التي التقاها فيها.

وبعد وقت من الصداقة التي جمعت بينهما، صارح اليماني حنان بحبه، لكنها لم تكن مستعدة للارتباط في ذاك الوقت، وبعد فترة فاز اليماني بقلبها، لتنتهي قصة صداقة الثنائي بالزواج.

وكشفت حنان عن تفاصيل علاقتها بزوجها من البداية خلال استضافتها في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، قائلة: "كنت داخلة مسرحية قبل أنا الرئيس وكان هو مساعد المخرج، اتعرفنا على بعض وبقينا أصدقاء من وقتها رغم إن المسرحية متعملتش".

مبفكرش في الارتباط

لم تستجب حنان في البداية لفكرة الارتباط بأمير، قائلة: "صرح لي بمشاعره فقولت له لأ أنا مبفكرش في الارتباط".

وأرجعت حنان سبب رفضها إلى أنّها اعتادت حياتها بهذا الشكل ولا تود تغييرها، إلى جانب ارتباطها الشديد بوالدتها الفنانة سهير المرشدي.

مريح وحنون

غيّرت حنان رأيها وعادت من جديد للتفكير في عرض أمير، وكشفت خلال برنامج "معكم" أسباب تراجعها، قائلة: "لقيت فيه حاجات رائعة جدا، هو مريح جدا ومصدقاه وحنون، مش داخل عشان يشكلني هو قابلني زي ما أنا، بنكافح مع بعض في الحياة وباديين من الصفر إحنا الاتنين، وفي لغة مشتركة بينا".

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حفل الزفاف

توجت قصة حب الثنائي حنان مطاوع وأمير اليماني بالزواج في العام 2016، في حفل زفاف ضخم ضمّ الكثير من نجوم ونجمات الفن، أقيم بفندق سميراميس بالقاهرة، بحضور إلهام شاهين، هالة صدقي، درة زروق، مي كساب، ميريهان حسين، وإيمان العاصي، سامح حسين وزوجته، ريهام عبدالغفور، فيفي عبده، وفاء عامر، رانيا محمود ياسين وشقيقها عمرو، رجاء الجداوي، دنيا عبدالعزيز، أنوشكا، وأحيت الحفل الفنانة أمينة.

طفلتهم الأولى آماليا

رُزقت حنان من فترة قصيرة بطفلتها الأولى من زوجها أمير، والتي اسمتها "أماليا"، وهو اسم مصري فرعوني قديم، ومعناة الأميرة الصغيرة ابنه الملك.

وكانت أعلنت عن ولادتها عبر نشر صورة لها من داخل غرفة العمليات، برفقة زوجها ووالدتها الفنانة سهير المرشدي، وعلقت عليها قائلةً: "من فترة قريبة ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هدية من رب العالمين، ابنتي أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس".

مواقف محرجة بسبب الحمل.. كنت بنام في أي مكان

كشفت حنان مطاوع عن أكثر المواقف المحرجة التي تعرضت لها، أن النوم عرضها لمواقف محرجة كثيرة أثناء فترة الحمل.

وأضافت: "كنت بنام في أي مكان وفجأة من غير أي مقدمات، قبل مكنت أعرف إني حامل كنت ببقى مكسوفة جدا، كنت ببقى قاعدة مع ناس وأنام من غير مآخد بالي، أو أنام في أي عربية، أو أدخل الكرفان وقت التصوير وأنام ويصحوني على المشاهد بتاعتي".

وتابعت: "وفي الشهر التاسع لعبت رياضة عشان أسرع الولادة، والدكتور كان يقولي لازم تمشي وترقصي، وأنا أصلا عمري مرقصت، لكن كل يوم كنت برقص نص ساعة".

واستطردت ضاحكة: "جوزي دخل قالي أنا أول مرة أشوفك من يوم جوازنا بترقصي، كل يوم كان يقولي رايحة هتعملي فقرة الساحر أمتى".

كواليس الولادة: جوزي كان أكتر حد متوتر وأنا بولد "كان بيترعش"

قالت الفنانة حنان مطاوع، إن إدارة المستشفى، التي وضعت بها مولودتها طلبت منها صورة جماعية للأسرة مع ابنتها.

وأضافت: "دخلت بنت لطيفة وصورتنا كام صورة وبعدها بيومين بعتتلي الصور، فاخترت صورة منهم ونزلتها على السوشيال ميديا، واخترت الصورة اللي شكلي فيها ميبقاش مرهق".

وعن الأكثر توترا أثناء الولادة أشارت إلى أن زوجها أمير اليماني كان أكثرهم توترا "كان جسمه بيترعش، كل شوية يقول الجهاز بيصفر، ينده للدكتور يقوله الجهاز بيصفر وكنت بقوله مهو بيصفر عشان أنا عايشة عايزه يقف ليه".

وتابعت: "والدتي كانت مع عدم الإعلان طول فترة العمل في المسلسل، وأمير كان ضد الإعلان تماما إلا بعد الولادة".