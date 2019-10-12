أحذية مميّزة ارتدتها النجمات خلال فعاليات أسبوع الموضة في باريس

كان أسبوع الموضة في باريس حافلًا بالأزياء الراقية والمميزة لمجموعات "كوتور" 2019-2020، ولكن بجانب هذه الإطلالات، جاءت أزياء النجمات لافتة للحضور بشكل كبير، خاصة مع التنسيق المميز للإكسسورات العصرية.

واليوم سيكون حديثنا عن أحذية النجمات المختلفة، التي نسقتها كلا منهن خلال إطلالتها بأسبوع الموضة بباريس. لتستلهمي منها أفكار مختلفة، مع تعلم طريق اختيار الحذاء وتنسيقه بشكل يناسبك...

الأحذية المدببة من الأمام قطعة أساسية بخزانتك :

هذا النوع من الأحذية لا غنى عنه بخزانتك، والذي يعتمد على تصميم مثلثي أو مدبب من الأمام، بكعب عالي طويل أو متوسط الطول، مناسب لكل الأوقات ولا يرتبط بموسم معين. يمكنك اعتماده بأكثر من طريقة، وحتى مع ملابسك الكاجوال، لإطلالة تجمع بين النمط العصري والكلاسيكي. كما أن هذا النوع من الأحذية، مناسب للفتيات الممتلئات. لأنه يجعلك تبدين أنحف وأطول، خاصة عندما تختارينه بألوان النود، فتبدين بطول مضاعف. وقد لاحظنا أن الكثير من النجمات ركزن بشكل كبير على هذا الستايل من الأحذية، كالنجمة Mandy Moore، بأ والتي اختارتها بألوان ساطعة مع البدلة الكلاسيكية بخامة الستان الناعم، والنجمة ماريون جوتليارد مع إطلالة كاجوال.

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الأحذية مع رباط الكاحل :

لم تعد الأحذية برباط الكاحل المقفولة من الأمام مرتبطة فقط بفصل الشتاء، بل اعتمدتها النجمات بباقي مواسم العام. لتبقى هي الأخرى قطعة أنيقة لا غنى، تمنحك لوك أنثوي مثير. مثل هذا الحذاء الي اعتمدته النجمة سارة سامبايو والتي تناسب أكثر الفساتين الميدي الطويلة، أو البدل مع البناطيل الكلاسيكية القصيرة.

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الصنادل المفتوحة مع الكعب السميك :

لإطلالة مستوحاة من أجواء الثمانينات، يمكنك تنسيق الكعب السميك مع اللمسة اللامعة كالتي اختارتها النجمة نيكي رييد مع التنورة الملونة والتوب برسومات الورود. هذه القطعة سوف ترتديها بأي مناسبة صيفية لديك. وننصحك دائما بأن تعتمديها بألوان ميتاليك كالفضي والذهبي، لتناسب كل الفساتين القصيرة بخزانتك.

الأحذية الأرضية اللامعة مع كعب بسيط :

اللوك الكلاسيكي لا يشترط أن تعتمدي معه كعب عالي. الفكرة تكمن بنوعية الحذاء نفسه، والتي بعضها ما يصنف كلاسيكيا بالمقام الأول مع اللمسة الرجالية، كالحذاء اللامع الذي اعتمدته أوليفيا باليرمو، مع الجمبسوت أنيق. ويمكنك اختيار الحذاء نفسه مع البناطيل القماشية، أو البدل الكلاسيكية، وتنسقيه معه حقيبة نسائية تضيف لمسة من الأنوثة لإطلالتك.

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