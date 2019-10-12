بالأسعار.. هذه تكلفة إطلالة صلاح وأليساندرا المثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

نشر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا لجلسة تصوير خضع لها مؤخرًا من قبل مجلة GQ.

وظهر محمد صلاح على غلاف المجلة مرتديًا أزياء مميزة برفقة عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، وارتدى صلاح في الصورة الأولي بدلة من الستان باللون الأسود موديل "Dark Double-Breasted Suit"، بدون قميص، من دار أزياء "Prada"، بلغ سعرها4130 دولار.

أما أليساندرا تألقت بفستان باللون الأسود، بدون أكمام، واتسم بقصة صدر غير متساوية، وإكستنشن بنفس لون الفستان، وحزام رفيع عند منطقة الخصر، بلغ سعر إطلالتها 3830 دولار.

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أما في الصورة الثانية، ظهر صلاح ببدلة باللون الأوف وايت المائل للبيج، من دار الأزياء العالمية "Gucci" بسعر 3810 دولار، أما أليساندرا فارتدت بليزر باللون النحاسي اللامع، مزين بخطوط باللون الأبيض، من تصميم "Fendi"، بلغ سعر إطلالتها 7975 دولار.

وفي الصورة الثالثة اعتمد صلاح بلوفر باللون الكحلي من دانهيل بـ 360 دولار، وبنطلون باللون الأسود من توم فورد بـ 1720 دولار، ونسق مع الإطلالة حذاء باللون الجملي الفاتح من Santoni بـ 5260 دولار، أما أليساندرا أمبروسيو فارتدت فستان شفاف بأكمام طويلة مزين بصيحة الكرانيش الضيقة من دار أزياء " فالنتينو" بلغ سعره سعره 8795 دولار.

وكان محمد صلاح قد حصد جائزة "رجل العام" من نسخة الشرق الأوسط لمجلة "GQ" العالمية خلال الحفل الذي أقيم بمدينة دبي الإماراتية، وسط حضور مجموعة من نجوم الفن والإعلام بالوطن العربي أبرزهم يسرا، وآسر ياسين، وباسم يوسف، وياسمين الخطيب، ومينا مسعود.

وأثارت صور محمد صلاح برفقة عارضة الأزياء البرازيلية جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، التعليقات، التي تنوعت ما بين السخرية والنقد، حيث أنه من غير المعتاد ظهور صلاح في صور برفقة عارضات أزياء.