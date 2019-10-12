10 أكسسوارات ضرورية عليك شرائها لموسم الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

لكل موسمٍ لائحة طويلة من الأكسسوارات التي سرعان ما إن تقع عليها أعيننا فنحرص كلّ الحرص على اقتنائها. ومع اقتراب الشتاء اخترنا لكم 10 إكسسوارات بحسب مجلة "gqmiddleeast" تضم أدوات متنوعة وقطعاً متعددة الاستعمال كالأحذية الرياضية، والساعات، والنظارات الشمسية وأغطية الهواتف الخلوية، وحقائب الظهر وحقائب السفر القماشية والقبعات والمحافظ والعطور.. إليك لائحة الأشياء التي لا بدّ من اقتنائها هذا الموسم لتكون خزانتك نضرة ومميزة.

- قنينة المياه

لما كان لا بدّ من تناول كميات كبيرة من المياه، قررنا أن نساعدك باختيار قنينة مياه مميزة تذكرك دائماً بضرورة شرب المياه للمحافظة على ترطيب جسمك ونضارتك.

سماعات أذنين للهاتف Bose Quiet Comfort 35

تتميز هذه السماعات بتكنولوجيا تتيح تخفيف الضجيج وبشكلٍ جميل يناسب ملابس الرياضة.

أحذية رياضية بيضاء

هذه الأحذية هي خيار يناسب كلّ الأوقات وكلّ الملابس. يمكنك ارتداؤها تقريباً مع أي قطعة سواء أكانت ملابس يومية أو ملابس رسمية. إلا أن لونها الأبيض يفرض عليك المبالغة في الاهتمام بنظافتها.

أحذية شيلسي السويدية

أحذية شيلسي السويدية أحذية لا أربطة لها يسهل انتعالها سريعاً للانطلاق إلى العمل حين تتأخر في الاستيقاظ. تلائم هذه الأحذية المصنوعة من قماش الجينز أسلوب الملابس الذكي؛ لذلك تُعد قطعة أساسية لا بدّ من اقتنائها هذا الموسم وكلّ موسم.

الحقائب الرجالية

حقائب الظهر من القطع الرئيسة التي لا بدّ من اقتنائها فهي تناسب الحاسوب المحمول، وملفات الأوراق وأدوات الرياضة، والأغراض الأخرى. حجمها كبير فلا عجب أن تتسع لكمية كبيرة من الأغراض.

النظارات الشمسية

Advertisements

نحتاج جميعاً إلى نظارات شمسية حتى في فصل الشتاء. حتى وإن كنت تبتاعين ماركة فخمة، لا بدّ أن تأخذ شكل وجهك بالاعتبار؛ ولحسن الحظ لكلّ وجه طراز يناسبه ويبرز جماله.

القبعات

لطالما كانت القبعات صديقة الرجال المفضلة، وقد اكتسحت القبعات منصات عروض الأزياء هذا الموسم. وحين يبرد الجو، لا ضرر إطلاقاً من اقتناء قبعة صغيرة تحمي بها رأسك وتضمن من خلالها مظهراَ عصرياً مميزاً.

محفظة نقود

متى ابتعت آخر محفظة نقود؟ لمحفظة النقود أهمية لا يُستهان بها فهي أساسية تماماً كالقمصان البيض.

غطاء للهاتف المحمول

أصبحت الهواتف المحمولة مهمة تماماً كالمحافظ، لذلك لا ضرر أبداً من حمايتها بغطاء يكون في الوقت ذاته جميلاً ومتيناً.

شاحن محمول

ازداد استعمالنا للهواتف المحمولة كثيراً فطبيعي أن تفرغ بطارية هواتفنا أثناء النهار، لذلك أضفنا إلى قائمة الأكسسوارات المهمة شاحناً عالي النوعية ومقبول الكلفة.

عطر Bleu De Chanel

عطر مميز للرجال غني برائحة الخشب القوية والليمون المنعش لا بدّ من اقتنائه فأثره على النساء وقدرته على جذبهن لا يُستهان بها أبداً.

الساعة

الساعة أكسسوار أساسي في خزانة كلّ إنسان، وترافق المرء سنوات طويلة إن كانت من ماركة فخمة. أقترح ساعة من ماركة IWC فهي عملية، وأنيقة تناسب مختلف أنواع الملابس.