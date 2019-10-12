استشاري صحة نفسية: اللي عنده فراغ في شغله.. ممكن يخون مراته

قال الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن الخيانة الزوجية ترتبط بعاملين مهمين، هما الطبيعة البشرية للإنسان وهل لديه ميول للخيانة أم يمتلك القدرة على التماسك.

وأضاف هاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، والإعلامية سمر نعيم، ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن طبيعة العمل التي يكون بها احتكاك بالطرف الآخر بكثرة، قد تسبب الخيانة.

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وأكد هاني أن الخيانة لا ترتبط بمستوى تعليمي، فلا يوجد فارق بين مثقف ومتعلم أو جاهل، وجميعهم من الممكن أن يخون.

وتابع: الخيانة ترتبط بطبيعة الإنسان وميوله للخيانة، لافتا إلى أن الوظائف التي يتخللها وقت فراغ تكون نسبة الخيانة بها أكبر، فكلما زاد الاحتكاك مع الطرف الأخر كلما زادت احتمالية الخيانة.