إيمي طلعت زكريا تكشف وصية والدها لها

قالت الفنانة إيمي طلعت زكريا، إن والدها الفنان طلعت زكريا، أوصاها قبل رحيله بأربعة أيام، بإلغاء احتفالها بعيد ميلادها هذا العام.

وكتبت "إيمي" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "عيد ميلادي كمان كام يوم، وعد عليا عمري ما هحتفل بي من بعد ما كنت بتحتفل معايا به كل سنة، لغاية السنه اللي فاتت".

وأضافت: "أنت قلبك حاسس يا حبيبي لسه كنت بتقولي بلاش تعمليه السنة دي قبل ما تموت بـ4 أيام علشان مش هتكون معايا.. ربنا يرحمك يا أغلى الناس مفيش بعدك يا بابا".

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وتوفي الفنان طلعت زكريا، الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 59 عاما إثر تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل نقله صباح أمس إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرًا.