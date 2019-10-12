"القومي للمرأة" يشارك في ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

شارك المجلس القومي للمرأة في ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان "هنا لنصلي معا"، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 11 إلى 12 أكتوبر.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، على أهمية الملتقى الذي يعقد للعام الخامس على التوالي في مدينة سانت كاترين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومثل المجلس القومى للمرأة في الملتقى، عضوات مبادرة "معا في خدمة الوطن" من واعظات وزارة الأوقاف وراهبات الكنائس المصرية الثلاث، والتي أطلقها المجلس عام 2017 حيث شاركن في أعمال الملتقى والمزارات الدينية والتراثية والتي نظمتها محافظة جنوب سيناء.
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