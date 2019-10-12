النوم 9 ساعات يعرضك للخرف

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن كثرة النوم مرتبط بخطر مرض سرقة الذاكرة، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الدراسة التي أعدها باحثون من مدرسة ميلر في ميامي على مدار سبع سنوات، وجدت أن الذين ينامون لمدة تسع ساعات أو أكثر في الليلة، أظهروا انخفاضا كبيرا في مهارات الذاكرة واللغة، وهي علامة مبكرة للخرف.

كما كان أولئك الذين ينامون أقل من 6 ساعات معرضين للخطر أيضا، ما جعل الباحثين يؤكدون أن عدد ساعات النوم المناسبة تتراوح ما بين 7 و8 ساعات.

الباحثون نظروا خلال الدراسة التي أعدوها في بيانات 5247 مشاركا ذوي أصول إسبانية، تتراوح أعمارهم بين 45 و75 عاما، من عدة مناطق في شيكاجو وميامي وسان دييجو وبرونكس في مدينة نيويورك.

Advertisements

وخضع المشاركون لاختبار عصبي معرفي في بداية ونهاية الدراسة، وقيم الباحثون التركيز والذاكرة واللغة وتوقيت رد الفعل والإدراك لدى المشاركين، لأخذ لمحة حول صحة الدماغ لديهم.

كما طلب من المتطوعين ملء استبيانات أسبوعية عن عاداتهم في النوم، على مدار سبعة أيام.

وتوصل الباحثون إلى أن مهارات التعلم لدى المشاركين الذين ينامون لمدة تسع ساعات في المتوسط كل ليلة، انخفضت بنسبة 22% بعد 7 سنوات من بدء الدراسة، وانخفضت طلاقة الكلام لديهم بنسبة 20%، كما انخفضت الذاكرة لديهم بنسبة 13%.

ويشير الباحثون إلى أن كثرة النوم مرتبطة بآفات في الدماغ تعرف باسم "فرط كثافة المادة البيضاء" (white matter hyperintensities)، وهو ما يزيد من خطر التراجع المعرفي والخرف والسكتة الدماغية، ويعتقد أن هذه الآفات ناتجة عن انخفاض تدفق الدم إلى المخ.