استشاري بـ"بلان انترناشونال": تغيير صورة المرأة السلبية على رأس أولوياتنا

قالت مريل كرم استشاري ريادة الفتيات بهيئة "بلان انترناشونال"، إن فعاليات وأنشطة الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، أكسبها المتطوعات المشاركات في الفعالية، خبرات وتجارب رفعت مستوى الوعي لديهن.

وأضافت كرم خلال مدخلة هاتفية مع إذاعة "راديو مصر"، أن بلان انترناشيونال، تهدف إلى تحسين بيئة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتعزيز التمكين الاقتصادي للشباب والفتيات واتخاذ أدوار قيادية لأهمية دور المرأة والفتاة.

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وأشارت إلى أن مسيرة "بلان انترناشونال" بدأت في مصر منذ 35 عاما، حيث تعمل المؤسسة في 10 محافظات وهي القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية والقليوبية والبحيرة ودمياط وأسيوط وسوهاج وقنا.

وتابعت: يجب تغيير صورة المرأة، والنظرة السلبية للفتاة وتمكينها من الحصول على حقها بعدما عانت من عصور التهميش، نتيجة بعض الموروثات الثقافية الخاطئة، لتأتي توجهات الإدارة السياسية بتمكينها من أن تكون شريكا فاعلا في بناء الوطن لتعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.