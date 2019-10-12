فجر السعيد تكشف آخر تطورات حالتها الصحية: اللي يحبني يدعيلي

تعاني الإعلامية الكويتية فجر السعيد، من وعكة صحية ألمت بها، وقالت عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها ستجري عملية جراحية في 6 نوفمبر المقبل.

وتمنت الإعلامية الكويتية أنها تكون الجراحة المقبلة الأخيرة في مشوارها العلاجي الذي بدأ منذ 3 أشهر، قائلة عبر حسابها على "تويتر": "عندي عمليه يوم 6-11 في مستشفى FOSH في باريس، تعد العملية الرابعة منذ بدء الأزمة الصحية، إن شاء الله تكون العملية الأخيرة، اللي يحبني يدعيلي".

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وتفاعل الكثير من متابعي الإعلامية الكويتية على تدوينتها، معبرين عن حبهم لها وسعادتهم بتحسن حالتها الصحية، ومن ضمنهم الفنانة آيتن عامر، معلقة: "ربنا يشفيكي ويعافيكي يارب".

ووجهت فجر السعيد رسالة شكر لكل من دعا لها بالشفاء: "شكرا من كل قلبي لكل من دعالي بالشفاء، لم أستطع الرد على كل الرسائل لكثافة العدد، وهذا إن دل فإنما يدل على مكانتي عندكم الله لا يحرمني من محبتكم".

مرض فجر السعيد

أصيبت الإعلامية فجر السعيد بوعكة صحية شديدة، دخلت على أثرها المستشفى، في بداية أغسطس الماضي، حيث كانت تجري عملية تحويل مسار، ولكن حدث تسريب في أثناء إجرائها لها، أصابها بتسمم في الدم شديد، فدخلت في غيبوبة ولم تفق منها سريعا، وتمكث حاليا في أحد المستشفيات بباريس لتلقي العلاج.