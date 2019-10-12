أسباب وأعراض مرض هشاشة العظام

من بين أمراض العظام المعروفة يعتبر مرض هشاشة العظام أكثر الأنواع انتشارًا، والذي تكمن خطورته في عدم وجود أعراض واضحة.

وتقدم "هُن" في التقرير التالي كل ما يخص مرض هشاشة العظام طبقًا للموقع الطبي "مايو كلينيك".

أعراض مرض هشاشة العظام

ألم الظهر نتيجة كسر الفقرات العظمية أو تآكلها

قصر القامة بمرور الوقت

انحناء الوقفة

سهولة الإصابة بكسور العظام عن المعدل المتوقع

أسباب مرض هشاشة العظام

-لأن عظامك في حالة تجدُّد مستمرة ــ تُصنَع عظام جديدة وتتكسَّر العظام القديمة. عندما كنتَ صغيرًا، كان جسمكَ يقوم بتصنيع عظام جديدة أسرع من تكسيره للعظام القديمة، وبهذا الشكل تزداد كتلة العظام. بعد أوائل العشرينيات تتباطأ هذه العملية، ويصل أغلب الأفراد إلى ذروة كتلة العظام عند وصولهم لسن الثلاثينيات. ومع التقدُّم في العمر، تُنخَر كتلة العظام بشكل أسرع من بنائها.

-تعتمد احتمالية إصابتكَ بهشاشة العظام جزئيًّا على مقدار الكتلة العظمية التي تحصل عليها خلال شبابك. تتحكم العوامل الوراثية بِذُرْوَة كتلة العظام إلى حدٍّ ما وتختلف أيضًا وَفْقًا لكل مجموعة عرقية. كلما كان الحد الأقصى لكتلة العظام في سن الـ 30 أكبر، يزداد رصيد عظامك "في بنك صحة العظام"، وتنخفض احتمالية إصابتكَ بهشاشة العظام مع تقدمكَ في العمر.

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الحالات المعرضة للإصابة بمرض هشاشة العظام

الداء البطني

مرض الأمعاء الالتهابي

أمراض الكلى أو الكبد

السرطان

الذِّئبة

الورم النقوي المتعدِّد

التهاب المفاصل الروماتويدي

الوقاية من مرض هشاشة العظام

الحفاظ على وزن الجسم والتغذية الجيدة بتناول البروتين والكالسيوم وفيتامين D بالإضافة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ضرورية للحفاظ على صحة عظامكَ طوال حياتكَ.