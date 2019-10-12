أحدث صيحات موضة ربيع 2020 من دور الأزياء الايطالية

باتت الصورة واضحة بشأن صيحات موضة ربيع 2020 التي ركزت عليها دور الأزياء الإيطالية، اليكِ أبرز جديد الإتجاهات العالمية، اختاري منها ما يناسب ستايلك الخاص.

1- موضة طبعات الحيوانات

لا يزال الطابع البري يسيطر على إتجاهات الموضة العالمية بتوفر قطع كثيرة من الأزياء المطبعة بنقشات الحيوانات، ففي عرض دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana لفتت الأنظار الفساتين عالية الخصر ذات التنانير المنسدلة على القامة، كذلك أحببنا تنسيق ماركة إرمانو سرفينو Ermanno Scervino حيث أطلت العارضة بسترة مزودة بمعطف من نفس النقشة مع بنطال مخطط.

2- موضة الأزياء الجينز

يبقى الدنيم هو سيد الموقف في مختلف المواسم، واللافت هذا العام أنه قُدم بتصاميم مفعمة باللمسات الأنثوية مثل الأكمام المنفوخة والورود الكبيرة التي زينت سترات Philosophy di Lorenzo Serafini والبدلات المزينة بالدانتيل من أنطونيو ماراس Antonio Marras.

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3- موضة الدانتيل

بخفته المعهودة وفخامته المستمدة من بساطته المتناهية، حضر الدانتيل المرهف في مجموعات ربيع 2020 وبألوان باعثة على الحياة ليحاكي ذوق كل امرأة ترغب بإطلالة أنثوية بعيدة عن المبالغة، شاهدي أجمل الفساتين الـ Midi من تودز Tod's والـ Peplum من Vivetta والقصيرة المؤلفة من طبقتين لدى دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana.

4- موضة طبعات الورود

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شغلت الأزياء والفساتين المطبعة بالورود حيزًا كبيرًا على منصات عروض أسبوع الموضة في ميلانو، ولاحظنا سيطرة الألوان الرصينة والداكنة عليها والتي غالبًا ما تكون ممزوجة بالأحمر كما في مجموعات أنطونيو ماراس Antonio Marras و لورا بياجيوتي Laura Biagiotti.

5- موضة المونوكروم

بعد الألوان الحيادية يأتي مزيج الأبيض والأسود ليؤكد على تصدره لمشهد الموضة في الربيع الماضي بعد أن سجل حضورًا لافتًا على خشبات عروض ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti، جيني Genny وجيل ساندر Jil Sander.

6- موضة الأزياء اللامعة

ورغم الجهود المبذولة من قبل السلطات اللبنانية والمجتمع المدني، لا يتوجه الكثير من الأطفال السوريين في لبنان إلى المدارس، أو أنهم يغادرونها بمجرد أن يتعلموا القراءة والكتابة.

وعادت أجواء السبعينات والديسكو لتتصدر واجهة الموضة، فأكتظت مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020 بموديلات غُلفت بالكامل بالترتر اللامع أو صُممت في الأساس من خامات براقة كما في التصاميم الموقعة من برادا Prada، Aigner و Atsushi Nakashima.

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