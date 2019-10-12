أنجلينا جولي تتألق بفستان أبيض في العرض الأول لفيلم "ملافسينت" في لندن

مع إنطلاق العرض الأول لفيلم Maleficent: Mistress Of Evil premiere في لندن، ظهرت أناقة النجمتين أنجلينا جولي Angelina Jolie وElle Fanning بأجمل الإطلالات الساحرة وفساتين السهرة الفاخرة. فتألقن بتصاميم مميزة وفساتين لفتت الانظار بشكل بارز واستثنائي.

إليك أجمل إطلالات العديد من النجمات خلال العرض الأولي لهذا الفيلم في لندن، لتختاري من خلالهن أجمل الفساتين الفاخرة في المناسبات المقبلة.

أنجلينا جولي بفستان أبيض فاخر

تألقت النجمة أنجلينا جولي Angelina Jolie بفستان أبيض فاخر مع الخطوط الفضية الفاخرة وتفاصيل الباند الذهبي المترابط بشكل هندسي من دار Ralph & Russo. وسحرنا هذا التصميم بتفاصيل التول الفاخر المنسدل إلى الأسفل، خصوصاً على أكتافها بأسلوب الكاب الملكي الملفت، مع الزخرفات البراقة على كلمل التصميم.



أما الجميلة إيل فانينغ Elle Fanning فتألقت بفستان أخض فاتح اختارته من دار Armani Privé مع التصميم الذي يتّسع من الخصر والمتميّز بالأقمشة البراقة وتفاصيل الشبك الفاخر والمنسدل على الأكتاف، الى جانب تفاصيل الكشكش العريض على جوانب الأكمام. فبدت في غاية التميّز والسحر في هذا التصميم الراقي. ولا يمكن إلا أن نثني على إطلالة الجميلة Ashley James بفستان بنفسجي فاخر مع تفاصيل الكشكش، مع الإطلالة الساحرة باللون الأحمر للجميلة Binky Felstead بطبقات الأقمشة المنسدلة بشكل غير مستقيم.

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