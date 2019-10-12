اصطحاب الكلاب إلى العمل يحارب التوتر

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراو:-

كشفت دراسة حديثة بأن ما يقرب من 15 مليون يوم من العمل في المملكة المتحدة تضيع كل عام بسبب التوتر أو القلق أو الاكتئاب.

ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسة التي أجريت في جامعة لينكولن، بأن شيئاً بسيطاً مثل اصطحاب الكلاب الأليفة إلى مكان العمل يمكن أن يكون أبسط طريقة لتحسين الصحة العقلية أثناء العمل، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

كما كشف البحث بأن أربعة أخماس البريطانيين (81%) يعتقدون أن أماكن العمل التي توجد فيها حيوانات أليفة هي أماكن عمل أكثر سعادة.

Advertisements

وقال 20% من المشاركين في الدراسة بأن وجود الكلاب في موقع العمل، يلقى استحساناً أكثر من الموظفين، ويؤثر على صحتهم النفسية إيجاباً مقارنة مع المزايا المكتبية الأخرى، مثل وجبات الإفطار أو رعاية الأطفال المجانية.

وبحسب عالم النفس السلوكي البارز، جو همينجز، فإن وجود الكلاب في مكان العمل، من أكثر الأشياء التي تساعد على تعزيز المزاج وتخفيف ضغوط العمل على الموظفين.

وبحسب الدراسة، فإن البريطانيين الذين يصطحبون كلابهم بانتظام إلى العمل أكثر ارتياحاً في وظائفهم بنسبة 22% مقارنة مع الآخرين، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ستار البريطانية.